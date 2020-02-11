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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3826382738283829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

По "Выручалке" смс о зачислении кешбека в этом месяце не пришло, проверил по выписке 10/02 зачислили на счет неполную сумму кешбека, зашло примерно 2/3 от ожидаемой суммы.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Slx написав:А Visa есть или все мастеры?

Є.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:19

  акет написав:По "Выручалке" смс о зачислении кешбека в этом месяце не пришло, проверил по выписке 10/02 зачислили на счет неполную сумму кешбека, зашло примерно 2/3 от ожидаемой суммы.

По моей Выручалке ни смс, ни кешбека, дала заявку, разбираются.
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  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:36

  vollena71 написав:
  акет написав:По "Выручалке" смс о зачислении кешбека в этом месяце не пришло, проверил по выписке 10/02 зачислили на счет неполную сумму кешбека, зашло примерно 2/3 от ожидаемой суммы.

По моей Выручалке ни смс, ни кешбека, дала заявку, разбираются.

Та там якийсь мізер зараз кишмишу дають...ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 32351
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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