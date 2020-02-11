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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
По "Выручалке" смс о зачислении кешбека в этом месяце не пришло, проверил по выписке 10/02 зачислили на счет неполную сумму кешбека, зашло примерно 2/3 от ожидаемой суммы.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:19
По моей Выручалке ни смс, ни кешбека, дала заявку, разбираются.
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:36
Та там якийсь мізер зараз кишмишу дають...ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:25
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
Акция награда за визит.
Я так понимаю еще 200грн. новым адептам?
Кто-то юзал?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:49
Не просять у відділення...може після 17.02 попросять.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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