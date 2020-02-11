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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3827382838293830>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

По "Выручалке" смс о зачислении кешбека в этом месяце не пришло, проверил по выписке 10/02 зачислили на счет неполную сумму кешбека, зашло примерно 2/3 от ожидаемой суммы.
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акет
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Slx написав:А Visa есть или все мастеры?

Є.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:19

  акет написав:По "Выручалке" смс о зачислении кешбека в этом месяце не пришло, проверил по выписке 10/02 зачислили на счет неполную сумму кешбека, зашло примерно 2/3 от ожидаемой суммы.

По моей Выручалке ни смс, ни кешбека, дала заявку, разбираются.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:36

  vollena71 написав:
  акет написав:По "Выручалке" смс о зачислении кешбека в этом месяце не пришло, проверил по выписке 10/02 зачислили на счет неполную сумму кешбека, зашло примерно 2/3 от ожидаемой суммы.

По моей Выручалке ни смс, ни кешбека, дала заявку, разбираются.

Та там якийсь мізер зараз кишмишу дають...ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:25

  Slx написав:
  rollo написав:Кешбэк на каждую тоже свой, если что.

А Visa есть или все мастеры?

Виза именная и не именная, и мастер сделал специально чтобы засунуть в Гпей.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

https://www.forward-bank.com/about/acti ... za_viz.pdf
Акция награда за визит.
Я так понимаю еще 200грн. новым адептам?
Кто-то юзал?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:49

  ukrprom2014 написав:https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2020/012020/Of_umov_Nag_za_viz.pdf
Акция награда за визит.
Я так понимаю еще 200грн. новым адептам?
Кто-то юзал?

Не просять у відділення...може після 17.02 попросять.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Друзі, підкажіть які "підводні камені" в КокоКард (кредитній). Страховки обов'язкові? Коли виплачується кешбек - одразу чи в кінці місяця?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:33

  Sain_повернувся написав:Друзі, підкажіть які "підводні камені" в КокоКард (кредитній). Страховки обов'язкові? Коли виплачується кешбек - одразу чи в кінці місяця?

Страхівки не підключати і чесний грейс до 2 місяців...поки що.
Перший грейс до 90 днів це рекламна замануха.
Кешбек 8 числа платять за попередній місяць.
Тут глянути можна
https://www.forward-bank.com/cards/koko-credit/
Тут http://lx4.me/c/FCtDnKyY замовити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:46

Sain_повернувся Основной камень - пройти телефонный опрос и дать телефоны людей, которые подтвердят твои данные, чтобы получить лимит, так как с кредитных выше % кешбека.
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале +25 грн пригласительных
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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