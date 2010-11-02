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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3828382938303831>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:50

  omb написав:Sain_повернувся Основной камень - пройти телефонный опрос и дать телефоны людей, которые подтвердят твои данные, чтобы получить лимит, так как с кредитных выше % кешбека.

То не є камінь...хто багато раз це проходив вже має свою технологію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:55

Но людей, чьи телефоны будешь давать, обязательно предупреди - звонить будут :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале +25 грн пригласительных
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:Но людей, чьи телефоны будешь давать, обязательно предупреди - звонить будут

Принаймі першому з списку ;)
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  chipmunk написав:Принаймі першому з списку

В моем случае звонили с конца списка :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:12

  ingtrans написав:
  chipmunk написав:Принаймі першому з списку

В моем случае звонили с конца списка :)

По телефонам, которые подруга давала при оформлении КоКо-кредитки, никому не звонили - лимит 0
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не могу зарегистрироваться в интернет-банкинг. Пишет - неизвестный адрес. У кого-то было такое?
staspi71
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Всім дякую за відповідь. Телефонів скільки давати треба? Якщо в УБКІ вже є 3 картки з лімітами 100к+ то відмовлять, чи не чекають в УБКІ?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:25

  vollena71 написав:
  ingtrans написав:
  chipmunk написав:Принаймі першому з списку

В моем случае звонили с конца списка :)

По телефонам, которые подруга давала при оформлении КоКо-кредитки, никому не звонили - лимит 0

это значит что ее сразу зарубили, потому и не заморачивались со звонками, всем, кому дают лимит - обязательно звонят
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:26

  staspi71 написав:Не могу зарегистрироваться в интернет-банкинг. Пишет - неизвестный адрес. У кого-то было такое?


навіть якщо й було (я не пригадую таких інцидетів) - навряд чи форумчани вам допоможуть
дзовніть на гарячу лінію і задвайте їм питання - це зрештою їх робота - рішати виникаючі задачі.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:30

  Sain_повернувся написав:Всім дякую за відповідь. Телефонів скільки давати треба? Якщо в УБКІ вже є 3 картки з лімітами 100к+ то відмовлять, чи не чекають в УБКІ?
сотрудник, родственник, свой второй или друга какой-то
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале +25 грн пригласительных
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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