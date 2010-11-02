То не є камінь...хто багато раз це проходив вже має свою технологію.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:50
То не є камінь...хто багато раз це проходив вже має свою технологію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:55
Но людей, чьи телефоны будешь давать, обязательно предупреди - звонить будут
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
Принаймі першому з списку
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:12
По телефонам, которые подруга давала при оформлении КоКо-кредитки, никому не звонили - лимит 0
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не могу зарегистрироваться в интернет-банкинг. Пишет - неизвестный адрес. У кого-то было такое?
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Всім дякую за відповідь. Телефонів скільки давати треба? Якщо в УБКІ вже є 3 картки з лімітами 100к+ то відмовлять, чи не чекають в УБКІ?
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:25
это значит что ее сразу зарубили, потому и не заморачивались со звонками, всем, кому дают лимит - обязательно звонят
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:26
навіть якщо й було (я не пригадую таких інцидетів) - навряд чи форумчани вам допоможуть
дзовніть на гарячу лінію і задвайте їм питання - це зрештою їх робота - рішати виникаючі задачі.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:30
сотрудник, родственник, свой второй или друга какой-то
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