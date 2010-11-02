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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3828382938303831

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Sain_повернувся написав:Всім дякую за відповідь. Телефонів скільки давати треба? Якщо в УБКІ вже є 3 картки з лімітами 100к+ то відмовлять, чи не чекають в УБКІ?

Просили 3 телефона, позвонили только по 2 последним. В УБКИ смотрели.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Sain_повернувся написав:Якщо в УБКІ вже є 3 картки з лімітами 100к+ то відмовлять

не обов’язково
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:44

ой, да себя дайте
у вас шо одна симка?
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:46

  v57 написав:ой, да себя дайте
у вас шо одна симка?

Тут не все так просто.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:49

определитель голоса вроде всплывал в другой ветке :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:40

А что Фарсик ставки по депозитам поднял? В приложении удивили % ставки.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

anikola13 написав:А что Фарсик ставки по депозитам поднял? В приложении удивили % ставки.
Тут загонщик оленей трубил за 13%
.......
Boundless
 
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