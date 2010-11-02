Просили 3 телефона, позвонили только по 2 последним. В УБКИ смотрели.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
Просили 3 телефона, позвонили только по 2 последним. В УБКИ смотрели.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:46
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:40
А что Фарсик ставки по депозитам поднял? В приложении удивили % ставки.
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Тут загонщик оленей трубил за 13%
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