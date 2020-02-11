RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3830383138323833>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:15

  Квесторе_поверніться написав:
  anikola13 написав:А что Фарсик ставки по депозитам поднял? В приложении удивили % ставки.

Зпустив до 14,25% - максимум. :(

У меня по 17 рисует
anikola13
 
Повідомлень: 767
З нами з: 08.02.13
Подякував: 83 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:19

  Квесторе_поверніться написав:
  anikola13 написав:А что Фарсик ставки по депозитам поднял? В приложении удивили % ставки.

Зпустив до 14,25% - максимум. :(


Знову Деза. Краще мовчати взагалі, а не рекламувати рефки... Бачу 17 щомісячних, на рік або два.
jay2004
 
Повідомлень: 2109
З нами з: 19.02.09
Подякував: 49 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:23

  anikola13 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  anikola13 написав:А что Фарсик ставки по депозитам поднял? В приложении удивили % ставки.

Зпустив до 14,25% - максимум. :(

У меня по 17 рисует

Теж малює 17 - треба брати. :shock:
А тут https://www.forward-bank.com/deposits/a ... s_bazovyy/
13,5% - вибух мозку. :shock:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32385
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:Знову Деза.

Яка деза...вчора в ІБ бачив власним оком.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32385
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:Бачу 17 щомісячних, на рік або два.

Мне открыть не дает, говорит по рабочим дням до 16:30 можно. А вчера было 14,25%. ИМХО, глюк в приложении.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 649
З нами з: 31.07.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:26

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Знову Деза.

Яка деза...вчора в ІБ бачив власним оком.

Вам вже нема віри... Одне балабольство, скрізь...
jay2004
 
Повідомлень: 2109
З нами з: 19.02.09
Подякував: 49 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:Бачу 17 щомісячних, на рік або два.

А ше +0,5% - це жирррр.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32385
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:Вам вже нема віри...

Так є свідки...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32385
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:32

Не дає проковнути під 17,5% в ІБ...теж думаю що глюк.
А якщо завтра буде 13? :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32385
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:34

  Квесторе_поверніться написав:Не дає проковнути під 17,5% в ІБ...теж думаю що глюк.
А якщо завтра буде 13? :(

Напишите тогда негативный отзыв
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11898
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3830383138323833>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, Kevin, lel, novichok, proftpd66, Квесторе_поверніться і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8161, 8162, 8163
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81621 9631446
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 20:18
mephala
Юнекс Банк 1 ... 185, 186, 187
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1861 16750
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 20:04
deneg net
А-Банк 1 ... 1541, 1542, 1543
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15424 2131406
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 20:02
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16220)
12.02.2020 20:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.