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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3830383138323833

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:А ше +0,5% - це жирррр.

А за что +0,5%?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:40

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:А ше +0,5% - це жирррр.

А за что +0,5%?

За відкриття депо з карти іншого банку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:За відкриття депо з карти іншого банку.

А разе это не до 31.12.2019 было?
https://www.forward-bank.com/about/acti ... vy_dep.pdf - последняя страница.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлень: 649
З нами з: 31.07.19
Подякував: 17 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:46

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:За відкриття депо з карти іншого банку.

А разе это не до 31.12.2019 было?
https://www.forward-bank.com/about/acti ... vy_dep.pdf - последняя страница.

За умови проведення, в період з 04.11.2019 р. по 31.03.2020 р
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... kladiv.pdf
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 32385
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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