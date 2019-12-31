А за что +0,5%?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:40
За відкриття депо з карти іншого банку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
А разе это не до 31.12.2019 было?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:46
За умови проведення, в період з 04.11.2019 р. по 31.03.2020 р
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
По супруге не звонили никому. Дали лимит больше чем мне.
Из 4х телефонов 2 "друга" были из моей заявки.
И все 4 лежали под рукой в полной боевой готовности.
Профанация весь этот вечерний звон.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 21:06
Поправтье меня если не прав:
После 17.02, 1я операция по любой карте Форварда через терминал за свои средства на любую сумму (исключения крім стандартних обмежень: 6536, 6537, 4829,6538, 6540, 6010, 6011, 6012,6050, 6051, 6310, 6399,9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405).
Встает вопрос, этот только для вновь открытых карт, старые не участвуют?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Сер 12 лют, 2020 21:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Учасники Акції - Клієнти, які були повідомлені про можливість участі в конкретній акційній пропозиції одним із наступних каналів комунікації: SMS-повідомлення, автоматичний телефонний дзвінок, повідомлення на електронну пошту, телефонний дзвінок представника Організатора у рамках телемаркетингової кампанії та після повідомлення про участь у період проведення Акції уклали Договір по продукту Банку.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
Додано: Сер 12 лют, 2020 21:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Клієнт – повнолітній громадянин України, який уклав з Організатором Договір, та який
згідно з цими Офіційними умовами бере участь у Акції.
А как это понимать прикажете ?
Чтоб стать участником акци надо быть клиентом, для чего подписать договор и взять участие в Акции.
Формально это невозможно
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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