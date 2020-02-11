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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3831383238333834

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:28

  ukrprom2014 написав:
  Igneus написав:Я сегодня спросил про вторую - отказ

Мне дали 1 визу, 1 мс - бесплатно. Возможно на вашем отделении не было нужной системы.

Когда я открывал, то мне предложили на выбор - Визу или Мастеркард, и я выбрал Визу. Но когда просил сегодня вторую, то ответ был категоричен - больше одной нельзя, хотя я не уточнил о карте другой системы. Попробую.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:43

  Igneus написав:И как Вам удалось открыть три дебетные карты КоКо?
Я сегодня спросил про вторую - отказ :(

Открывал в ноябре - декабре прошлого года. Сначала безымянную Визу, потом именную Визу для заграницы. Потом оказалось, что Виза не добавляется в Гпей, хоть обещали Гпей для Виз в декабре, и открыл ещё Мастер. Без проблем.
Пробуйте :wink:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:53

Igneus
Но учтите что без манипуляций за каждую после 29.02 будет комиссия 15грн.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:10

  ukrprom2014 написав:
  Igneus написав:Я сегодня спросил про вторую - отказ

Мне дали 1 визу, 1 мс - бесплатно. Возможно на вашем отделении не было нужной системы.
подтверждаю, тоже открыл две коко мастер+виза. Правда со второго раза. Один менеджер говорил что никак нельзя, в итоге на след день шел открыть какую-то другую, но оказалось что вторую коко другой системы можно.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:14

  ukrprom2014 написав:Igneus
Но учтите что без манипуляций за каждую после 29.02 будет комиссия 15грн.

Значит, нужно манипулировать. :D
rollo
 
Повідомлень: 321
З нами з: 20.10.19
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