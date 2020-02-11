Когда я открывал, то мне предложили на выбор - Визу или Мастеркард, и я выбрал Визу. Но когда просил сегодня вторую, то ответ был категоричен - больше одной нельзя, хотя я не уточнил о карте другой системы. Попробую.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 22:28
Когда я открывал, то мне предложили на выбор - Визу или Мастеркард, и я выбрал Визу. Но когда просил сегодня вторую, то ответ был категоричен - больше одной нельзя, хотя я не уточнил о карте другой системы. Попробую.
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:43
Открывал в ноябре - декабре прошлого года. Сначала безымянную Визу, потом именную Визу для заграницы. Потом оказалось, что Виза не добавляется в Гпей, хоть обещали Гпей для Виз в декабре, и открыл ещё Мастер. Без проблем.
Пробуйте
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:53
Igneus
Но учтите что без манипуляций за каждую после 29.02 будет комиссия 15грн.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:10
подтверждаю, тоже открыл две коко мастер+виза. Правда со второго раза. Один менеджер говорил что никак нельзя, в итоге на след день шел открыть какую-то другую, но оказалось что вторую коко другой системы можно.
Додано: Сер 12 лют, 2020 23:14
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