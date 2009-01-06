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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3833383438353836>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 05:44

Вернули "правильные" проценты по депозитам вместо 17%, так что просто был глюк.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 06:52

  ukrprom2014 написав:
  And написав:заявка на дебетку - отказ.

Не та была рефка.
ПИСАЛИ УЖЕ!
Используйте неоднократно проверенную

Угу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 07:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Угу.

Рефка на рефке и рефкой погоняет. А самые прожженные еще и заменяют ссылки в цитируемых сообщениях на свои. Да, Квесторе_поверніться?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Подякував: 17 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:42

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Угу.

Рефка на рефке и рефкой погоняет. А самые прожженные еще и заменяют ссылки в цитируемых сообщениях на свои. Да, Квесторе_поверніться?

Ви проявляєте пильність. :oops:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:42

  Igneus написав:
  rollo написав:
  ukrprom2014 написав:Igneus
Но учтите что без манипуляций за каждую после 29.02 будет комиссия 15грн.

Значит, нужно манипулировать. :D

Имеется ввиду, что если за месяц меньше 10 безналичных операций или покупок меньше, чем на 3 тыс.грн., то комиссия 15 грн.?
Но эта комиссия и сейчас есть, а преодолевается она остатком на карте более 1 тыс.грн.
Или Вы имеете ввиду, что после 29.02.2020 остаток на карте более 1 тыс. грн. уже не будет исключать комиссию 15 грн. при отсутствии 10 безналичных операций или покупок не меньше, чем на 3 тыс.грн.?

Мається на увазі, що Акція «КОКО free» діє до 29.02.2020 року (включно): https://www.forward-bank.com/about/acti ... E_FREE.pdf

Через це взимку абонку ні в кого не беруть, а далі певно вже братимуть, якщо хто не виконає умов.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:45

По МС іменній абонку беруть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:48

  Квесторе_поверніться написав:
  ukrprom2014 написав:
  And написав:заявка на дебетку - отказ.

Не та была рефка.
ПИСАЛИ УЖЕ!
Используйте неоднократно проверенную

Угу.

К сожалению акция невиданной щедрости заканчивается 29.02 и в дальнейшем ни одна из рефок работать не будет.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:51

  Квесторе_поверніться написав:По МС іменній абонку беруть.

Дякую за увагу. Дійсно, цієї картки в акційному переліку немає, є тільки безіменка, а візи обидві є. Тож пильнуйте!
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:52

  And написав:Клиентом этого банка никогда не был. Захотел открыть Дебетку - заполнил заявку по рефералке - перезвонили, собрали данные и ... тишина. Зашел в отделение узнать как дела с заявкой - менеджер посмотрела - заявка на дебетку - отказ. Через месяц, говорит, можете еще раз попробовать. Странная банка.

Как это? А вы никогда не были клиентом банка?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:56

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Используйте неоднократно проверенную

Угу.

К сожалению акция невиданной щедрости заканчивается 29.02 и в дальнейшем ни одна из рефок работать не будет.[/quote]
А де це прописано?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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