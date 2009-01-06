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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3833383438353836

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Слушайте, ну может всё-таки хватить пиарить свои рефки в каждом сообщении?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:00

  ingtrans написав:Слушайте, ну может всё-таки хватить пиарить свои рефки в каждом сообщении?

А Ви батєтька чим займаєтесь? :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:А Ви батєтька чим займаєтесь?

Я не леплю свои рефки в сообщения и не цитирую чужие сообщения с подменой рефок на свои.
+Не пишу, что моя рефка правильная/рабочая, в то время как другие неправильные/нерабочие.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:25

Если снимать в кассе нал с Депозитки - на счету блокируется 0.5%.
Глупость, конечно, но что маемо то маемо.
Снятие до 50к в день - без комиса.
>50к - комис 1%.

Внимание, вопрос: если снять ровно 50к - такое снятие пройдёт без комиса ?
Ведь в этом случае на счету заблокируется 50250, не посчитает ли банка это превышением лимита ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:27

  Квесторе_поверніться написав:
  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Используйте неоднократно проверенную

Угу.

К сожалению акция невиданной щедрости заканчивается 29.02 и в дальнейшем ни одна из рефок работать не будет.

А де це прописано?

Так, правда Ваша.
Вибачаюсь, ще місяць рефки повинні працювати, ось:
Акція проводиться в період з 13 грудня 2019 року по 31 березня 2020 року (включно)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:39

Всім, кого ця фігня з рекламою від Квесторе_поверніться і ukrprom2014 задрала, пропоную тиснути кнопку "Скарга" - може їх нарешті забанять.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:47

Конкуренция рефок возрастает! )))
Квестор делает это чемно. Помогает реально ответами на вопросы новичков, когда все остальные молчат. Делает полезное дело, ну и немного зарабатывает при этом.
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  arkavs написав:Конкуренция рефок возрастает! )))
Квестор делает это чемно.

Вы считаете скрытую подмену чужой реферальной ссылки в цитируемом тексте на свою "чемной" рекламой своей ссылки? ИМХО, это определенное мошенничество.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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