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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 08:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
Слушайте, ну может всё-таки хватить пиарить свои рефки в каждом сообщении?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:00
А Ви батєтька чим займаєтесь?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я не леплю свои рефки в сообщения и не цитирую чужие сообщения с подменой рефок на свои.
+Не пишу, что моя рефка правильная/рабочая, в то время как другие неправильные/нерабочие.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:25
Если снимать в кассе нал с Депозитки - на счету блокируется 0.5%.
Глупость, конечно, но что маемо то маемо.
Снятие до 50к в день - без комиса.
>50к - комис 1%.
Внимание, вопрос: если снять ровно 50к - такое снятие пройдёт без комиса ?
Ведь в этом случае на счету заблокируется 50250, не посчитает ли банка это превышением лимита ?
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:27
Так, правда Ваша.
Вибачаюсь, ще місяць рефки повинні працювати, ось:
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:39
Всім, кого ця фігня з рекламою від Квесторе_поверніться і ukrprom2014 задрала, пропоную тиснути кнопку "Скарга" - може їх нарешті забанять.
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:47
Конкуренция рефок возрастает! )))
Квестор делает это чемно. Помогает реально ответами на вопросы новичков, когда все остальные молчат. Делает полезное дело, ну и немного зарабатывает при этом.
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вы считаете скрытую подмену чужой реферальной ссылки в цитируемом тексте на свою "чемной" рекламой своей ссылки? ИМХО, это определенное мошенничество.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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