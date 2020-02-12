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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 08:45
По МС іменній абонку беруть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 13 лют, 2020 08:51
Дякую за увагу. Дійсно, цієї картки в акційному переліку немає, є тільки безіменка, а візи обидві є. Тож пильнуйте!
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Чет 13 лют, 2020 08:52
Как это? А вы никогда не были клиентом банка?
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:25
Если снимать в кассе нал с Депозитки - на счету блокируется 0.5%.
Глупость, конечно, но что маемо то маемо.
Снятие до 50к в день - без комиса.
>50к - комис 1%.
Внимание, вопрос: если снять ровно 50к - такое снятие пройдёт без комиса ?
Ведь в этом случае на счету заблокируется 50250, не посчитает ли банка это превышением лимита ?
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый день. Кто то прояснил момент с ℅ на остаток по Дебетке? Действительно,если сумма на карте будет свыше 15тыс.,то на всю сумму будет ставка 12℅?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:07
_PORT_UA до 11.03 еще месяц
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:22
Mind the gap.
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
Снимал ровно 50К. Комиссии не было.
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