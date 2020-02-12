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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3832383338343835

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:45

По МС іменній абонку беруть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:51

  Квесторе_поверніться написав:По МС іменній абонку беруть.

Дякую за увагу. Дійсно, цієї картки в акційному переліку немає, є тільки безіменка, а візи обидві є. Тож пильнуйте!
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:52

  And написав:Клиентом этого банка никогда не был. Захотел открыть Дебетку - заполнил заявку по рефералке - перезвонили, собрали данные и ... тишина. Зашел в отделение узнать как дела с заявкой - менеджер посмотрела - заявка на дебетку - отказ. Через месяц, говорит, можете еще раз попробовать. Странная банка.

Как это? А вы никогда не были клиентом банка?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:25

Если снимать в кассе нал с Депозитки - на счету блокируется 0.5%.
Глупость, конечно, но что маемо то маемо.
Снятие до 50к в день - без комиса.
>50к - комис 1%.

Внимание, вопрос: если снять ровно 50к - такое снятие пройдёт без комиса ?
Ведь в этом случае на счету заблокируется 50250, не посчитает ли банка это превышением лимита ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день. Кто то прояснил момент с ℅ на остаток по Дебетке? Действительно,если сумма на карте будет свыше 15тыс.,то на всю сумму будет ставка 12℅?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:07

_PORT_UA до 11.03 еще месяц :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале +25 грн пригласительных
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:22

  omb написав:_PORT_UA до 11.03 еще месяц :)

Откуда взялась ета дата? В тарифах на сайте ее нет.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Внимание, вопрос: если снять ровно 50к - такое снятие пройдёт без комиса ?
Ведь в этом случае на счету заблокируется 50250, не посчитает ли банка это превышением лимита ?
Снимал ровно 50К. Комиссии не было.
Кащей
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