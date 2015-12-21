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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:35
Rimlyanin1 написав: _PORT_UA написав:
Добрый день. Кто то прояснил момент с ℅ на остаток по Дебетке? Действительно,если сумма на карте будет свыше 15тыс.,то на всю сумму будет ставка 12℅?
там же чорним по білому написано:
від 100,00 грн. до 15 000,00 грн. 15%
від 15 000,01 грн. 12%
Єдине незрозуміло який прОцент до 100грн.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 12:35
Rimlyanin1
Что там написано - мы все прочитали. Но на вопрос ответа нет.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 12:36
Rimlyanin1 написав: _PORT_UA написав:
Добрый день. Кто то прояснил момент с ℅ на остаток по Дебетке? Действительно,если сумма на карте будет свыше 15тыс.,то на всю сумму будет ставка 12℅?
від 100,00 грн. до 15 000,00 грн. 15%
від 15 000,01 грн. 12%
я трактую це однозначно як написано. До 15к - 15%.
наприклад, 20к на картці, то на 15к буде 15%, а на суму зверху (5к) буде 12%
Желательно б знать также и трактовку банка.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 12:37
Квесторе_поверніться написав: Rimlyanin1 написав: _PORT_UA написав:
Добрый день. Кто то прояснил момент с ℅ на остаток по Дебетке? Действительно,если сумма на карте будет свыше 15тыс.,то на всю сумму будет ставка 12℅?
там же чорним по білому написано:
від 100,00 грн. до 15 000,00 грн. 15%
від 15 000,01 грн. 12%
Єдине незрозуміло який прОцент до 100грн.
0% річних
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Rimlyanin1
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Додано: Чет 13 лют, 2020 12:46
Rimlyanin1 написав:
я трактую це однозначно як написано. До 15к - 15%.
наприклад, 20к на картці, то на 15к буде 15%, а на суму зверху (5к) буде 12%
Ваша трактовка противоречит принципу начисления процентов на действующие карты банка, в частности, Депозитку (где и сейчас есть градация по процентам 0/14/15). Поэтому ИМХО она неверна.
Не стоит быть таким самоуверенным.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 12:48
Vorlon написав: Rimlyanin1 написав:
я трактую це однозначно як написано. До 15к - 15%.
наприклад, 20к на картці, то на 15к буде 15%, а на суму зверху (5к) буде 12%
Ваша трактовка противоречит принципу начисления процентов на действующие карты банка, в частности, Депозитку (где и сейчас есть градация по процентам 0/14/15). Поэтому ИМХО она неверна.
Не стоит быть таким самоуверенным.
А на депозитку як нараховують?...призабув.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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