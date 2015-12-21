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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3833383438353836

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:35

  Rimlyanin1 написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Кто то прояснил момент с ℅ на остаток по Дебетке? Действительно,если сумма на карте будет свыше 15тыс.,то на всю сумму будет ставка 12℅?


там же чорним по білому написано:
від 100,00 грн. до 15 000,00 грн. 15%
від 15 000,01 грн. 12%

Єдине незрозуміло який прОцент до 100грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:35

Rimlyanin1
Что там написано - мы все прочитали. Но на вопрос ответа нет.
Vorlon
 
Повідомлень: 7953
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:36

  Rimlyanin1 написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Кто то прояснил момент с ℅ на остаток по Дебетке? Действительно,если сумма на карте будет свыше 15тыс.,то на всю сумму будет ставка 12℅?


від 100,00 грн. до 15 000,00 грн. 15%
від 15 000,01 грн. 12%

я трактую це однозначно як написано. До 15к - 15%.
наприклад, 20к на картці, то на 15к буде 15%, а на суму зверху (5к) буде 12%

Желательно б знать также и трактовку банка.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4312
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:37

  Квесторе_поверніться написав:
  Rimlyanin1 написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Кто то прояснил момент с ℅ на остаток по Дебетке? Действительно,если сумма на карте будет свыше 15тыс.,то на всю сумму будет ставка 12℅?


там же чорним по білому написано:
від 100,00 грн. до 15 000,00 грн. 15%
від 15 000,01 грн. 12%

Єдине незрозуміло який прОцент до 100грн.


0% річних
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:46

  Rimlyanin1 написав:я трактую це однозначно як написано. До 15к - 15%.
наприклад, 20к на картці, то на 15к буде 15%, а на суму зверху (5к) буде 12%

Ваша трактовка противоречит принципу начисления процентов на действующие карты банка, в частности, Депозитку (где и сейчас есть градация по процентам 0/14/15). Поэтому ИМХО она неверна.

Не стоит быть таким самоуверенным.
Vorlon
 
Повідомлень: 7953
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:48

  Vorlon написав:
  Rimlyanin1 написав:я трактую це однозначно як написано. До 15к - 15%.
наприклад, 20к на картці, то на 15к буде 15%, а на суму зверху (5к) буде 12%

Ваша трактовка противоречит принципу начисления процентов на действующие карты банка, в частности, Депозитку (где и сейчас есть градация по процентам 0/14/15). Поэтому ИМХО она неверна.

Не стоит быть таким самоуверенным.

А на депозитку як нараховують?...призабув. :oops:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32394
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1640 раз.
 
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  #<1 ... 3833383438353836
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