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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3834383538363837>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:35

Rimlyanin1
Что там написано - мы все прочитали. Но на вопрос ответа нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:36

  Rimlyanin1 написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Кто то прояснил момент с ℅ на остаток по Дебетке? Действительно,если сумма на карте будет свыше 15тыс.,то на всю сумму будет ставка 12℅?


від 100,00 грн. до 15 000,00 грн. 15%
від 15 000,01 грн. 12%

я трактую це однозначно як написано. До 15к - 15%.
наприклад, 20к на картці, то на 15к буде 15%, а на суму зверху (5к) буде 12%

Желательно б знать также и трактовку банка.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:37

  Квесторе_поверніться написав:
  Rimlyanin1 написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Кто то прояснил момент с ℅ на остаток по Дебетке? Действительно,если сумма на карте будет свыше 15тыс.,то на всю сумму будет ставка 12℅?


там же чорним по білому написано:
від 100,00 грн. до 15 000,00 грн. 15%
від 15 000,01 грн. 12%

Єдине незрозуміло який прОцент до 100грн.


0% річних
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:46

  Rimlyanin1 написав:я трактую це однозначно як написано. До 15к - 15%.
наприклад, 20к на картці, то на 15к буде 15%, а на суму зверху (5к) буде 12%

Ваша трактовка противоречит принципу начисления процентов на действующие карты банка, в частности, Депозитку (где и сейчас есть градация по процентам 0/14/15). Поэтому ИМХО она неверна.

Не стоит быть таким самоуверенным.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

По всей видимости банк подталкивает таким образом перекладывать деньги с карты на депозит где процент выше. Заодно страхует себя от шанса внезапного бегства капитала.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:47

vitaliy_berdinskikh Специально для Вас :D позвонил в банк: 15% на всю сумму, и подробности https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf
Данила
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:54

Данила а з 11.03.2020?

https://www.forward-bank.com/press-center/publications/2020/Informats-ya-shchodo-zm-ni-tarif-v-po-debetovim-kartkovim-produktam-/
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:54

так уже было кажись у них такое несколько лет назад с др. картами.
было тоже - меньшая сумма больший процент на остаток, большая сумма - меньше сумма на остаток. :roll:

может я ошибаюсь, может в др. банке было, но схема такая же была. :oops:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:00

Римлянин1 всё знает. Верить только ему. Его мнение - есть истина в последней инстанции.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:07

  Данила написав:vitaliy_berdinskikh Специально для Вас :D позвонил в банк: 15% на всю сумму, и подробности https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf



Данила, я когда задавал свой вопрос именно на етот файл и смотрел. :wink:

Правильный ответ через одно сообщение: там есть ссылка на новость банка, а в новости банка есть ссьілка на файл
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... Taryfu.pdf
З 11.03.2020 року KOKO КАРД (Дебетова картка):
Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на Рахунку, річних. Мінімальний залишок
для нарахування процентів 100,00 грн.
від 100,00 грн. до 15 000,00 грн 15%
від 15 000,01 грн 12%
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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