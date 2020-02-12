Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:35
Rimlyanin1 Что там написано - мы все прочитали. Но на вопрос ответа нет.
Vorlon
Повідомлень: 7954
З нами з: 14.06.13
Подякував: 395 раз.
Подякували: 814 раз.
Профіль
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:36
Rimlyanin1 написав: _PORT_UA написав:
Добрый день. Кто то прояснил момент с ℅ на остаток по Дебетке? Действительно,если сумма на карте будет свыше 15тыс.,то на всю сумму будет ставка 12℅?
від 100,00 грн. до 15 000,00 грн. 15%
від 15 000,01 грн. 12%
я трактую це однозначно як написано. До 15к - 15%.
наприклад, 20к на картці, то на 15к буде 15%, а на суму зверху (5к) буде 12%
Желательно б знать также и трактовку банка.
guntherhouse777
Повідомлень: 4312
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 294 раз.
Профіль
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:37
Квесторе_поверніться написав: Rimlyanin1 написав: _PORT_UA написав:
Добрый день. Кто то прояснил момент с ℅ на остаток по Дебетке? Действительно,если сумма на карте будет свыше 15тыс.,то на всю сумму будет ставка 12℅?
там же чорним по білому написано:
від 100,00 грн. до 15 000,00 грн. 15%
від 15 000,01 грн. 12%
Єдине незрозуміло який прОцент до 100грн.
0% річних
Rimlyanin1
Повідомлень: 21
З нами з: 26.01.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:46
Rimlyanin1 написав:
я трактую це однозначно як написано. До 15к - 15%.
наприклад, 20к на картці, то на 15к буде 15%, а на суму зверху (5к) буде 12%
Ваша трактовка противоречит принципу начисления процентов на действующие карты банка, в частности, Депозитку (где и сейчас есть градация по процентам 0/14/15). Поэтому ИМХО она неверна.
Не стоит быть таким самоуверенным.
Vorlon
Повідомлень: 7954
З нами з: 14.06.13
Подякував: 395 раз.
Подякували: 814 раз.
Профіль
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:19
По всей видимости банк подталкивает таким образом перекладывать деньги с карты на депозит где процент выше. Заодно страхует себя от шанса внезапного бегства капитала.
Mind the gap.
картки U K в Monese та £ з кодом € VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707 адрес з кодом U K REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 225
З нами з: 06.08.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 20 раз.
Профіль
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:47
vitaliy_berdinskikh
Специально для Вас
позвонил в банк: 15% на всю сумму, и подробности
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf
Данила
Повідомлень: 114
З нами з: 12.05.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 6 раз.
Профіль
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:54
miltador
Повідомлень: 15
З нами з: 08.01.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:54
так уже было кажись у них такое несколько лет назад с др. картами.
было тоже - меньшая сумма больший процент на остаток, большая сумма - меньше сумма на остаток.
может я ошибаюсь, может в др. банке было, но схема такая же была.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 4556
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 447 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:00
Римлянин1 всё знает. Верить только ему. Его мнение - есть истина в последней инстанции.
Vorlon
Повідомлень: 7954
З нами з: 14.06.13
Подякував: 395 раз.
Подякували: 814 раз.
Профіль
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:07
Данила, я когда
задавал свой вопрос
именно на етот файл и смотрел.
Правильный ответ
через одно сообщение
: там есть ссылка на новость банка, а в новости банка есть ссьілка на файл
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... Taryfu.pdf З 11.03.2020 року KOKO КАРД (Дебетова картка): Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на Рахунку, річних. Мінімальний залишок для нарахування процентів 100,00 грн. від 100,00 грн. до 15 000,00 грн 15% від 15 000,01 грн 12%
Mind the gap.
картки U K в Monese та £ з кодом € VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707 адрес з кодом U K REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 225
З нами з: 06.08.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 20 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
6690
1486883
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17460
2456373
81633
9633908