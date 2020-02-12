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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3835383638373838>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:29

Мне сегодня перезванивала представитель банка, чтобы дать ответ на мою жалобу (жаловался на менеджеров в отделении) и пользуясь случаем спросил ее о новшествах с марта по ставке КоКо Дебетной. Ответила, что если больше 15к, то ставка 12 % на всю сумму будет насчитываться.
Monk23
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:58

Monk23 ну 12, так 12... пока больше 10, то терпимо...
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале и +25 ГРН за регистрацию
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:01

  Monk23 написав:Мне сегодня перезванивала представитель банка, чтобы дать ответ на мою жалобу (жаловался на менеджеров в отделении) и пользуясь случаем спросил ее о новшествах с марта по ставке КоКо Дебетной. Ответила, что если больше 15к, то ставка 12 % на всю сумму будет насчитываться.

И мне так ответили.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:59

  Vorlon написав:Римлянин1 всё знает. Верить только ему. Его мнение - есть истина в последней инстанции.


Не вигадуй те, чого я не писав. Зовсім нічого робити, що згадуєш мій нік постійно? Попрацюй для різноманітності.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:03

  Monk23 написав:Мне сегодня перезванивала представитель банка, чтобы дать ответ на мою жалобу (жаловался на менеджеров в отделении) и пользуясь случаем спросил ее о новшествах с марта по ставке КоКо Дебетной. Ответила, что если больше 15к, то ставка 12 % на всю сумму будет насчитываться.


Опять все в шарик побегут
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:08

  Amid написав:
  Monk23 написав:Мне сегодня перезванивала представитель банка, чтобы дать ответ на мою жалобу (жаловался на менеджеров в отделении) и пользуясь случаем спросил ее о новшествах с марта по ставке КоКо Дебетной. Ответила, что если больше 15к, то ставка 12 % на всю сумму будет насчитываться.


Опять все в шарик побегут
Проще открыть нужное количество дебеток, мне сегодня 3ю без вопросов открыли.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:46

Amid
А шарик это бис банк?
staspi71
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:29

  staspi71 написав:Amid
А шарик это бис банк?

Глобус.
Monk23
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:Проще открыть нужное количество дебеток, мне сегодня 3ю без вопросов открыли.

Можно, конечно, и дебетки пооткрывать, но ради лишних 30 грн в месяц за каждую - ну такой себе бонус...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:40

  ingtrans написав:
  ukrprom2014 написав:Проще открыть нужное количество дебеток, мне сегодня 3ю без вопросов открыли.

Можно, конечно, и дебетки пооткрывать, но ради лишних 30 грн в месяц за каждую - ну такой себе бонус...

Звідки така цифірь?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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