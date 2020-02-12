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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3835383638373838

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Звідки така цифірь?

Из расчетов:
~15000*(15%-12%)*0,805/12
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:16

  Игорь Алексеевич написав:так уже было кажись у них такое несколько лет назад с др. картами.
было тоже - меньшая сумма больший процент на остаток, большая сумма - меньше сумма на остаток. :roll:

может я ошибаюсь, может в др. банке было, но схема такая же была. :oops:

по сберсчету такое было
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:27

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Звідки така цифірь?

Из расчетов:
~15000*(15%-12%)*0,805/12

Ок. Зрозумів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Rimlyanin1 написав:я трактую це однозначно як написано. До 15к - 15%.
наприклад, 20к на картці, то на 15к буде 15%, а на суму зверху (5к) буде 12%
Нет. В отделении однозначно сказали хоть 15200 будет то всё по 12 считают.
Дядя Дима
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