Из расчетов:
~15000*(15%-12%)*0,805/12
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 19:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Чет 13 лют, 2020 20:16
по сберсчету такое было
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Чет 13 лют, 2020 20:27
Ок. Зрозумів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 13 лют, 2020 20:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Нет. В отделении однозначно сказали хоть 15200 будет то всё по 12 считают.Да и про ещё открытые дебетки дополнительно тоже правда. Поэтому вроде всё сходится с теми ответами выше кто спрашивал .
Додано: Чет 13 лют, 2020 20:55
Хаха, в шарике 13% уже
Додано: Чет 13 лют, 2020 22:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Друзья подскажите есть ли где то расшифровка всех этих прозвищ банков? В который раз не могу угадать про какой шарик идет речь и пр.?
И второй вопрос, зачем несколько Дебеток в Форварде? Что они дают?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Чет 13 лют, 2020 23:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
Земной шарик=Глобус.
15% на остаток, после даты Х только до 15тыс., поэтому багачи заранее запасаются кокодебитками.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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