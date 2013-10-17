Додано: Чет 13 лют, 2020 22:40

Друзья подскажите есть ли где то расшифровка всех этих прозвищ банков? В который раз не могу угадать про какой шарик идет речь и пр.?



И второй вопрос, зачем несколько Дебеток в Форварде? Что они дают?

Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.

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