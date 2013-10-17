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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3836383738383839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:16

  ingtrans написав:
  omb написав:Этот пост надо закрепить первым в главной ветке форума

Еще есть вариант пользоваться нормальными названиями банков, а не феней :)

Это не феня, а фИня, потому что форум фИнансовий :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:пользоваться нормальными названиями банков, а не феней

А вместо пользовательских ников ФИО или ИНН указывать :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Яка краса. Вніс рефералкодрочерів в чорний список і можна вже тему читати.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:33

Капец, и тут порезали.. обложили гады)
Мало того, что по кредитке так и не насыпали лимит,так еще и дебетку режут
Незачем терпеть тогда все эти блоки, лаги, ошибки в приложухе..
пумб :arrow:пумб :arrow:пумб
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:35

  Кочевник написав:Яка краса. Вніс рефералкодрочерів в чорний список і можна вже тему читати.


Та ні... Просто Неповернутий Квестор побував в бані, і тепер чистенько!
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:55

  emeta написав:Незачем терпеть тогда все эти блоки, лаги, ошибки в приложухе..
пумб :arrow:пумб :arrow:пумб

Где по дебетке 0% :D

А по депозиту со свободным доступом к деньгам 8%. :lol:
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Взял визу. Дизайн "супер" - номер, срок, cvv все на одной стороне карты, в одном углу.
Удобно диктовать мошенникам.

Перед выдачей девушка переспрашивала у начальницы, можно ли визу, если есть мастер.
Походу 3ю не дадут :-)
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:19

  vitaliy_berdinskikh написав:
  emeta написав:Незачем терпеть тогда все эти блоки, лаги, ошибки в приложухе..
пумб :arrow:пумб :arrow:пумб

Где по дебетке 0% :D

А по депозиту со свободным доступом к деньгам 8%. :lol:

У ПУМБы мона лочить ставку на полгода на Вільном. Поэтому хто хател, у того 12% до конца мая :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 3836383738383839
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