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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:16
Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
А вместо пользовательских ников ФИО или ИНН указывать
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
Яка краса. Вніс рефералкодрочерів в чорний список і можна вже тему читати.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:33
Капец, и тут порезали.. обложили гады)
Мало того, что по кредитке так и не насыпали лимит,так еще и дебетку режут
Незачем терпеть тогда все эти блоки, лаги, ошибки в приложухе..
пумб пумб пумб
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:35
Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:55
Где по дебетке 0%
А по депозиту со свободным доступом к деньгам 8%.
Mind the gap.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
Взял визу. Дизайн "супер" - номер, срок, cvv все на одной стороне карты, в одном углу.
Удобно диктовать мошенникам.
Перед выдачей девушка переспрашивала у начальницы, можно ли визу, если есть мастер.
Походу 3ю не дадут
Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:19
У ПУМБы мона лочить ставку на полгода на Вільном. Поэтому хто хател, у того 12% до конца мая
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:16
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:18
И потому мы перейдем с Форвардва с его 12% по карте на ПУМБ с его 12% на депозите.
Я ж не против ПУМБа как такового, я просто про логику призыва покинуть Форвард из-за низких процентов.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 14 лют, 2020 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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