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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3837383838393840

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:18

  ukrprom2014 написав:
  ingtrans написав:пользоваться нормальными названиями банков, а не феней

А вместо пользовательских ников ФИО или ИНН указывать :)

Одно к другому не имеет никакого отношения.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:19

  clientage написав:Поэтому хто хател, у того 12% до конца мая :P

Немного не так - до начала июня ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:26

  rollo написав:
  ukrprom2014 написав:
  ingtrans написав:пользоваться нормальными названиями банков, а не феней

А вместо пользовательских ников ФИО или ИНН указывать :)

Одно к другому не имеет никакого отношения.

Ну как сказать. Тут каждому свое. Ведь нормальное название Пумба - это Первый украинский международный банк, Эксима - Украинский экспортно импортный банк. Я уже молчу про то что правильно еще и указывать еще и расшифровки ПАТ, Ват, Ат, Кб и прочее. Правда маразм? А это нормальное название банка - так если маразмировать то по полной - с фио и иннами ;). А если все равно используются сокращенния аббревиатуры и т.п. то почему бы не использовать и несколько шутливые названия. Алла, сима, скунс? Кто в теме и работает с банками - очень быстро поймет или спросит. А кто не занет что такое глобус тому назови его хоть шариком, хоть роликом - все будет темный лет. Все написанное чисто ИМХО (думаю не надо расшифровывать) ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:29

  vitaliy_berdinskikh написав:
  clientage написав:У ПУМБы мона лочить ставку на полгода на Вільном. Поэтому хто хател, у того 12% до конца мая :P

И потому мы перейдем с Форвардва с его 12% по карте на ПУМБ с его 12% на депозите. 8)

Я ж не против ПУМБа как такового, я просто про логику призыва покинуть Форвард из-за низких процентов. :wink:

Думаю логика тут в другом - оставить в скунсе 15 под 15%, а остальное хоть под 12 в пумб, хоть в шарик. Тогда я так понимаю общий выхлоп будет чуть выше чем если все оставить в в скунсе
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:37

  Flamingo написав: скунс?

Что вам плохого сделал Форвард (мне не тяжело написать название банка без всяких АТ, ПАТ ...) что вы называете его скунс?
И как понять даже тем, кто в теме, что Форвард почему то скунс?
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  rollo написав:Что вам плохого сделал Форвард (мне не тяжело написать название банка без всяких АТ, ПАТ ...) что вы называете его скунс?
И как понять даже тем, кто в теме, что Форвард почему то скунс?

Так похоже, шо вы не в теме, раз не знаете за шо его дразнят скунсом. Вы у ОфПреда то спросите, почему БРС кадато назвали скунсом :)
За это время уже сменилось название банки, сменилось три предправления, а скунсовские черты характера банки таки просматриваются до сих пор :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 3837383838393840
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