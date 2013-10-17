Одно к другому не имеет никакого отношения.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:18
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:19
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:26
Ну как сказать. Тут каждому свое. Ведь нормальное название Пумба - это Первый украинский международный банк, Эксима - Украинский экспортно импортный банк. Я уже молчу про то что правильно еще и указывать еще и расшифровки ПАТ, Ват, Ат, Кб и прочее. Правда маразм? А это нормальное название банка - так если маразмировать то по полной - с фио и иннами . А если все равно используются сокращенния аббревиатуры и т.п. то почему бы не использовать и несколько шутливые названия. Алла, сима, скунс? Кто в теме и работает с банками - очень быстро поймет или спросит. А кто не занет что такое глобус тому назови его хоть шариком, хоть роликом - все будет темный лет. Все написанное чисто ИМХО (думаю не надо расшифровывать)
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:29
Думаю логика тут в другом - оставить в скунсе 15 под 15%, а остальное хоть под 12 в пумб, хоть в шарик. Тогда я так понимаю общий выхлоп будет чуть выше чем если все оставить в в скунсе
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:37
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Так похоже, шо вы не в теме, раз не знаете за шо его дразнят скунсом. Вы у ОфПреда то спросите, почему БРС кадато назвали скунсом
За это время уже сменилось название банки, сменилось три предправления, а скунсовские черты характера банки таки просматриваются до сих пор
... делайте хоть что-нибудь!
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