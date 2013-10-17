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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:18
ukrprom2014 написав: ingtrans написав:
пользоваться нормальными названиями банков, а не феней
А вместо пользовательских ников ФИО или ИНН указывать
Одно к другому не имеет никакого отношения.
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rollo
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:26
rollo написав: ukrprom2014 написав: ingtrans написав:
пользоваться нормальными названиями банков, а не феней
А вместо пользовательских ников ФИО или ИНН указывать
Одно к другому не имеет никакого отношения.
Ну как сказать. Тут каждому свое. Ведь нормальное название Пумба - это Первый украинский международный банк, Эксима - Украинский экспортно импортный банк. Я уже молчу про то что правильно еще и указывать еще и расшифровки ПАТ, Ват, Ат, Кб и прочее. Правда маразм? А это нормальное название банка - так если маразмировать то по полной - с фио и иннами
. А если все равно используются сокращенния аббревиатуры и т.п. то почему бы не использовать и несколько шутливые названия. Алла, сима, скунс? Кто в теме и работает с банками - очень быстро поймет или спросит. А кто не занет что такое глобус тому назови его хоть шариком, хоть роликом - все будет темный лет. Все написанное чисто ИМХО (думаю не надо расшифровывать)
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:29
Думаю логика тут в другом - оставить в скунсе 15 под 15%, а остальное хоть под 12 в пумб, хоть в шарик. Тогда я так понимаю общий выхлоп будет чуть выше чем если все оставить в в скунсе
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
- 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:37
Flamingo написав:
скунс?
Что вам плохого сделал Форвард (мне не тяжело написать название банка без всяких АТ, ПАТ ...) что вы называете его скунс?
И как понять даже тем, кто в теме, что Форвард почему то скунс?
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rollo
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:40
rollo написав:
Что вам плохого сделал Форвард (мне не тяжело написать название банка без всяких АТ, ПАТ ...) что вы называете его скунс?
И как понять даже тем, кто в теме, что Форвард почему то скунс?
Так похоже, шо вы не в теме, раз не знаете за шо его дразнят скунсом. Вы у ОфПреда то спросите, почему БРС кадато назвали скунсом
За это время уже сменилось название банки, сменилось три предправления, а скунсовские черты характера банки таки просматриваются до сих пор
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:09
clientage написав: rollo написав:
Что вам плохого сделал Форвард (мне не тяжело написать название банка без всяких АТ, ПАТ ...) что вы называете его скунс?
И как понять даже тем, кто в теме, что Форвард почему то скунс?
Так похоже, шо вы не в теме, раз не знаете за шо его дразнят скунсом. Вы у ОфПреда то спросите, почему БРС кадато назвали скунсом
За это время уже сменилось название банки, сменилось три предправления, а скунсовские черты характера банки таки просматриваются до сих пор
Вам понятно, может Форвард и сделал вам лично что-то плохое, но что сделал плохого этот банк фламинго, что тот называет его скунсом?
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rollo
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:13
clientage написав: rollo написав:
Что вам плохого сделал Форвард (мне не тяжело написать название банка без всяких АТ, ПАТ ...) что вы называете его скунс?
И как понять даже тем, кто в теме, что Форвард почему то скунс?
Так похоже, шо вы не в теме, раз не знаете за шо его дразнят скунсом. Вы у ОфПреда то спросите, почему БРС кадато назвали скунсом
За это время уже сменилось название банки, сменилось три предправления, а скунсовские черты характера банки таки просматриваются до сих пор
Неправда ваша, его очень долго называли ласково барсик (сокращённо от банк русский стандарт), потому что он чуть ли не единственный в 2000 осуществлял манисенды, на которых некоторые, не будем указывать пальцем, неплохо поднялись с идеи
а с начала войны, когда банк обнулил лимиты по платным кредиткам, к нему прилипло погоняло скунс...,
хотя сейчас оно совсем не отражает искреннее желание банка, дать возможность своим клиентам посвинорылить всласть
Востаннє редагувалось Stringer
в П'ят 14 лют, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:13
rollo написав: clientage написав: rollo написав:
Что вам плохого сделал Форвард (мне не тяжело написать название банка без всяких АТ, ПАТ ...) что вы называете его скунс?
И как понять даже тем, кто в теме, что Форвард почему то скунс?
Так похоже, шо вы не в теме, раз не знаете за шо его дразнят скунсом. Вы у ОфПреда то спросите, почему БРС кадато назвали скунсом
За это время уже сменилось название банки, сменилось три предправления, а скунсовские черты характера банки таки просматриваются до сих пор
Вам понятно, может Форвард и сделал вам лично что-то плохое, но что сделал плохого этот банк фламинго, что тот называет его скунсом?
Есть старый анекдот про то, что можно быть офигенным архитектором, врачом и много чего полезного сделать, но стоит оступится - и навеки запомнят пид...сом.
Видимо тут такой случай.
Это уже кличка, ничего не сделаешь.
Свинорылы из этой же оперы.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:19
Востаннє редагувалось clientage
в П'ят 14 лют, 2020 13:27, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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