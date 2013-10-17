Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:26

rollo написав: ukrprom2014 написав: ingtrans написав: пользоваться нормальными названиями банков, а не феней пользоваться нормальными названиями банков, а не феней

А вместо пользовательских ников ФИО или ИНН указывать А вместо пользовательских ников ФИО или ИНН указывать

Одно к другому не имеет никакого отношения. Одно к другому не имеет никакого отношения.

Ну как сказать. Тут каждому свое. Ведь нормальное название Пумба - это Первый украинский международный банк, Эксима - Украинский экспортно импортный банк. Я уже молчу про то что правильно еще и указывать еще и расшифровки ПАТ, Ват, Ат, Кб и прочее. Правда маразм? А это нормальное название банка - так если маразмировать то по полной - с фио и иннами. А если все равно используются сокращенния аббревиатуры и т.п. то почему бы не использовать и несколько шутливые названия. Алла, сима, скунс? Кто в теме и работает с банками - очень быстро поймет или спросит. А кто не занет что такое глобус тому назови его хоть шариком, хоть роликом - все будет темный лет. Все написанное чисто ИМХО (думаю не надо расшифровывать)