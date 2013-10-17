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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:19
Востаннє редагувалось clientage
в П'ят 14 лют, 2020 13:27, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:23
curiousobro написав:
Есть старый анекдот про то, что можно быть офигенным архитектором, врачом и много чего полезного сделать, но стоит оступится - и навеки запомнят пид...сом.
Видимо тут такой случай.
Это уже кличка, ничего не сделаешь.
Свинорылы из этой же оперы.
Оступившегося офигенного архитектора или врача навеки запомнят пид...расом только пид....расы.
Обнуление лимитов практикует и приват.
Эта кличка (погонялово) только для тех, кто офигевает от фени или от фини.
А фламинго так и не ответил.
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rollo
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:24
rollo написав:
Вам понятно..
Именно эта кликуха -- ругательная, и используют её када хотят высказать своё фэ по любому поводу.
Форвард есть за шо сегодня как и хвалить/благодарить так и стыдить/ругать в плане клиентоориентированности.
Банка может обижаться по этому поводу, а может и задуматься. На ветке оперативно достаточно объективное мнение складывается, причем часто от клиентов-старичков, которые наблюдают пациента более 10 лет
curiousobro написав:
но стоит оступится
так он не один раз оступился то. Эт характер такой у банки. Причем даж не понятно где его костяк то находится, кто формирует такой подход к клиенту. Сменилось название, предправления, а банка узнается с 2х-3х посещений, юзанья 2..3 мес любого продукта
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:25
clientage написав:
Именно эта кликуха -- ругательная, и используют её када хотят высказать своё фэ по любому поводу.
Форвард есть за шо сегодня как и хвалить/благодарить так и стыдить/ругать в плане клиентоориентированности.
Банка может обижаться по этому поводу, а может и задуматься. На ветке оперативно достаточно объективное мнение складывается, причем часто от клиентов-старичков, которые наблюдают пациента более 10 лет
Старичкам ладно, простительно.
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rollo
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:27
rollo написав: curiousobro написав:
Есть старый анекдот про то, что можно быть офигенным архитектором, врачом и много чего полезного сделать, но стоит оступится - и навеки запомнят пид...сом.
Видимо тут такой случай.
Это уже кличка, ничего не сделаешь.
Свинорылы из этой же оперы.
Оступившегося офигенного архитектора или врача навеки запомнят пид...расом только пид....расы.
Обнуление лимитов практикует и приват.
Эта кличка (погонялово) только для тех, кто офигевает от фени или от фини.
А фламинго так и не ответил.
И все таки, обнулять лимиты по бесплатным картам и обнулять лимиты всем клиентам по платным кредиткам - это немного разные вещи
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Stringer
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rollo
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:44
rollo написав: clientage написав:
Причем даж не понятно где его костяк то находится, кто формирует такой подход к клиенту. Сменилось название, предправления, а банка узнается с 2х-3х посещений, юзанья 2..3 мес любого продукта :)
Костяк ясно где находится - за поребриком. :wink:
Справді, політику завжди власник закладає. Але не треба применшувати ролі менеджменту середньої ланки, котрий якраз і реалізує її в процедурах. Якщо ця ланка більш-менш стала, то саме цю реалізацію чи то пак реінкарнацію ми й відчуваємо, хоч би який продукт банка на ринок не виводила... ІМХО, звичайно ))
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:54
clientage написав:
Сменилось название, предправления, а банка узнается с 2х-3х посещений, юзанья 2..3 мес любого продукта
Или даже после прочтения условий акции. Свежий пример - "Награда за визит". В каком другом банке додумались бы ключевое условие по акции вынести из раздела "Условий" в тезаурус?
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:12
12% за остаток 15к+ будет только на те дни в течении которых превышение?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:17
andreyiskra написав:
12% за остаток 15к+ будет только на те дни в течении которых превышение?
Логично.
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rollo
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