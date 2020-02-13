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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3840384138423843>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

  gabin278 написав:Здравствуйте, те кто в теме подскажите где вы увидели инфу что по КОКО дебетке 15% ставка только до 15к, а потом 12 на всё? Перерыл сайт форварда, в т.ч. пдф с тарифами https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf
и нигде не нашёл такой инфы

https://www.forward-bank.com/cards/abou ... Taryfu.pdf
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:33

  anis написав:
  gabin278 написав:Здравствуйте, те кто в теме подскажите где вы увидели инфу что по КОКО дебетке 15% ставка только до 15к, а потом 12 на всё? Перерыл сайт форварда, в т.ч. пдф с тарифами https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf
и нигде не нашёл такой инфы

https://www.forward-bank.com/cards/abou ... Taryfu.pdf

Спасибо! А получается что 12% начисляют не на сумму превышающую 15к , а не всю сумму на карте, верно?
gabin278
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

gabin278 написав:
  anis написав:
  gabin278 написав:Здравствуйте, те кто в теме подскажите где вы увидели инфу что по КОКО дебетке 15% ставка только до 15к, а потом 12 на всё? Перерыл сайт форварда, в т.ч. пдф с тарифами https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf
и нигде не нашёл такой инфы

https://www.forward-bank.com/cards/abou ... Taryfu.pdf

Спасибо! А получается что 12% начисляют не на сумму превышающую 15к , а не всю сумму на карте, верно?
Верно, для этого нужно несколько яиц иметь в банке))
У самого уже несколько есть.
Жаль что рефку свою нельзя использовать самому, но тут много у кого есть, кто меньше всего про нее писал того и взял
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

ИБ нормально работает, пол часа уже СМС не доходят, ни один платеж не могу сделать!
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:50

  anis написав:
gabin278 написав:
  anis написав:Спасибо! А получается что 12% начисляют не на сумму превышающую 15к , а не всю сумму на карте, верно?
Верно, для этого нужно несколько яиц иметь в банке))
У самого уже несколько есть.
Жаль что рефку свою нельзя использовать самому, но тут много у кого есть, кто меньше всего про нее писал того и взял

тогда я не вижу никакого преимущества перед кредиткой если сумма > 15к. Дебетка даже ставит ограничения по пользованию в месяц:
"- не менше 10 безготівкових операцій;
- покупок на суму від 3тис.грн.;
- залишок коштів від 1тис.грн."
иначе снимает абонплату. По кредитке я таких нюансов не нашёл. А запасаться десятками дебетовых - это несерьёзно
gabin278
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:54

Интересно, а кредиток дадут несколько открыть :D, чтобы по 80 грн в месяц получать :D
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале и +25 ГРН за регистрацию
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:55

Форвард из скунса впору в свинс переименовывать за лояльность к свинорылам.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:00

  omb написав:Интересно, а кредиток дадут несколько открыть :D, чтобы по 80 грн в месяц получать :D

1 Инн-1 КК
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:02

  anis написав:ИБ нормально работает, пол часа уже СМС не доходят, ни один платеж не могу сделать!

Аналогичная ситуация. Не приходят смс. Горячка не знает в чем проблема. :cry:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  rollo написав:А фламинго так и не ответил.

А можно встречный вопрос - откуда такое внимание именно к моей скромной персоне? Свет клином что ли на мне сошелся? :). Не отвечал какое-то время потому как тут, где я сейчас нахожусь немного не то время как в Украине. Сначала типа "сиеста". Потом надо закат встретить (тут они шикарные). Ну и опять таки свою половинку надо "поужинать" - день то не заурядный - и только сейчас, достаточно поздним вечером, добрался до ноута. А тут такие страсти...
Но на ваш вопрос конечно отвечу. Понимаете - за свои без малого 24 года профессиональной деятельности я по долгу службы "контактировал" с достаточно многим количеством банков (только почивших в бозе не хватит пальцев ног и рук чтобы всех сосчитать - первым был Резидент, потом Алекс-банк, Видродження, Инко, Монолит, Славянский, Украина...). Уверен, что мало кто из завсегдатаев этого форума могли иметь с ними всеми дело. А многие даже названий большинства из них могли не слышать. Потом пришли другие банки. А потом из них еще другие... Вот среди тех других и был Банк Российский стандарт с которым я пересекся лишь однажды. Не по кредиткам, ни по депозиткам, вообще не по картам. А по работе :). И он тогда поступил... м-м-м... непорядочно. Не по отношению ко мне. А к моему сотруднику. Но отвечали мы тогда вместе почему получилось именно так. Так что поганяло "скунс" ИМХО как нельзя лучше подходит данному банку. Это был эпизод один. Значимый. Для меня так точно
Есть еще пара других эпизодов - не столь значительных. Их я описывал подробно в этой ветке. Но имея понятия как работает наша БСУ - лично я оцениваю действия банка по этим эпизодам как не логичные и бестолковые. Но то такое...
Надеюсь на Ваш вопрос я ответил. Жду ответ на мой - к чему такое внимание ко мнУ? ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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