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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3840384138423843

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:19

  Flamingo написав:
  rollo написав:А фламинго так и не ответил.

А можно встречный вопрос - откуда такое внимание именно к моей скромной персоне? Свет клином что ли на мне сошелся? :). Не отвечал какое-то время потому как тут, где я сейчас нахожусь немного не то время как в Украине. Сначала типа "сиеста". Потом надо закат встретить (тут они шикарные). Ну и опять таки свою половинку надо "поужинать" - день то не заурядный - и только сейчас, достаточно поздним вечером, добрался до ноута. А тут такие страсти...
Но на ваш вопрос конечно отвечу. Понимаете - за свои без малого 24 года профессиональной деятельности я по долгу службы "контактировал" с достаточно многим количеством банков (только почивших в бозе не хватит пальцев ног и рук чтобы всех сосчитать - первым был Резидент, потом Алекс-банк, Видродження, Инко, Монолит, Славянский, Украина...). Уверен, что мало кто из завсегдатаев этого форума могли иметь с ними всеми дело. А многие даже названий большинства из них могли не слышать. Потом пришли другие банки. А потом из них еще другие... Вот среди тех других и был Банк Российский стандарт с которым я пересекся лишь однажды. Не по кредиткам, ни по депозиткам, вообще не по картам. А по работе :). И он тогда поступил... м-м-м... непорядочно. Не по отношению ко мне. А к моему сотруднику. Но отвечали мы тогда вместе почему получилось именно так. Так что поганяло "скунс" ИМХО как нельзя лучше подходит данному банку. Это был эпизод один. Значимый. Для меня так точно
Есть еще пара других эпизодов - не столь значительных. Их я описывал подробно в этой ветке. Но имея понятия как работает наша БСУ - лично я оцениваю действия банка по этим эпизодам как не логичные и бестолковые. Но то такое...
Надеюсь на Ваш вопрос я ответил. Жду ответ на мой - к чему такое внимание ко мнУ? ;)

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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:36

  anis написав:ИБ нормально работает, пол часа уже СМС не доходят, ни один платеж не могу сделать!

блин, за полтора часа так и не удосужились починить :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вирішив тут заплатити податки в бюджет. Через день платіж забракували, пізніше подзовнили і сказали що в них такі правила що неможна платити податки з їх карток. Перший раз таке чую, нормально до того платив і з Альфи і з Моно. Якісь тут дивні правила...
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Stringer написав:
  anis написав:ИБ нормально работает, пол часа уже СМС не доходят, ни один платеж не могу сделать!

блин, за полтора часа так и не удосужились починить :evil:
Уже вроде закрутилось
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

gabin278 написав:
  anis написав:
gabin278 написав:[quote="4870644:anis"]
Спасибо! А получается что 12% начисляют не на сумму превышающую 15к , а не всю сумму на карте, верно?
Верно, для этого нужно несколько яиц иметь в банке))
У самого уже несколько есть.
Жаль что рефку свою нельзя использовать самому, но тут много у кого есть, кто меньше всего про нее писал того и взял

тогда я не вижу никакого преимущества перед кредиткой если сумма > 15к. Дебетка даже ставит ограничения по пользованию в месяц:
"- не менше 10 безготівкових операцій;
- покупок на суму від 3тис.грн.;
- залишок коштів від 1тис.грн."
иначе снимает абонплату. По кредитке я таких нюансов не нашёл. А запасаться десятками дебетовых - это несерьёзно[/quote]Если сумма более 15000, точнее более 45000 тогда смысла в дебетовых яйцах особо и нет.
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:31

Скорее всего по кредитке тоже ухудшат % на остаток и дебетка все равно будет актуальна.
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале и +25 ГРН за регистрацию
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  anis написав:если сумма > 15к.
Дебетка даже ставит ограничения по пользованию в месяц
...
иначе снимает абонплату

Если сумма больше, то нет абонплаты ибо "залишок коштів від 1тис.грн"
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:37

anis если использовать кредитку как дебетку, то нельзя ее использовать как кредитку :idea:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:55

  Ромасик написав:anis если использовать кредитку как дебетку, то нельзя ее использовать как кредитку :idea:
У меня кредитный лимит 0, так что если условия будут теже, то на дебетке будет 14999, а все остальное на кредитке
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале и +25 ГРН за регистрацию
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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