Flamingo написав:

rollo написав: А фламинго так и не ответил. А фламинго так и не ответил.

А можно встречный вопрос - откуда такое внимание именно к моей скромной персоне? Свет клином что ли на мне сошелся?. Не отвечал какое-то время потому как тут, где я сейчас нахожусь немного не то время как в Украине. Сначала типа "сиеста". Потом надо закат встретить (тут они шикарные). Ну и опять таки свою половинку надо "поужинать" - день то не заурядный - и только сейчас, достаточно поздним вечером, добрался до ноута. А тут такие страсти...Но на ваш вопрос конечно отвечу. Понимаете - за свои без малого 24 года профессиональной деятельности я по долгу службы "контактировал" с достаточно многим количеством банков (только почивших в бозе не хватит пальцев ног и рук чтобы всех сосчитать - первым был Резидент, потом Алекс-банк, Видродження, Инко, Монолит, Славянский, Украина...). Уверен, что мало кто из завсегдатаев этого форума могли иметь с ними всеми дело. А многие даже названий большинства из них могли не слышать. Потом пришли другие банки. А потом из них еще другие... Вот среди тех других и был Банк Российский стандарт с которым я пересекся лишь однажды. Не по кредиткам, ни по депозиткам, вообще не по картам. А по работе. И он тогда поступил... м-м-м... непорядочно. Не по отношению ко мне. А к моему сотруднику. Но отвечали мы тогда вместе почему получилось именно так. Так что поганяло "скунс" ИМХО как нельзя лучше подходит данному банку. Это был эпизод один. Значимый. Для меня так точноЕсть еще пара других эпизодов - не столь значительных. Их я описывал подробно в этой ветке. Но имея понятия как работает наша БСУ - лично я оцениваю действия банка по этим эпизодам как не логичные и бестолковые. Но то такое...Надеюсь на Ваш вопрос я ответил. Жду ответ на мой - к чему такое внимание ко мнУ?