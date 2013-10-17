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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3841384238433844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:09

  Flamingo написав:
  rollo написав:А фламинго так и не ответил.

А можно встречный вопрос - откуда такое внимание именно к моей скромной персоне? Свет клином что ли на мне сошелся? :). Не отвечал какое-то время потому как тут, где я сейчас нахожусь немного не то время как в Украине. Сначала типа "сиеста". Потом надо закат встретить (тут они шикарные). Ну и опять таки свою половинку надо "поужинать" - день то не заурядный - и только сейчас, достаточно поздним вечером, добрался до ноута. А тут такие страсти...
Но на ваш вопрос конечно отвечу. Понимаете - за свои без малого 24 года профессиональной деятельности я по долгу службы "контактировал" с достаточно многим количеством банков (только почивших в бозе не хватит пальцев ног и рук чтобы всех сосчитать - первым был Резидент, потом Алекс-банк, Видродження, Инко, Монолит, Славянский, Украина...). Уверен, что мало кто из завсегдатаев этого форума могли иметь с ними всеми дело. А многие даже названий большинства из них могли не слышать. Потом пришли другие банки. А потом из них еще другие... Вот среди тех других и был Банк Российский стандарт с которым я пересекся лишь однажды. Не по кредиткам, ни по депозиткам, вообще не по картам. А по работе :). И он тогда поступил... м-м-м... непорядочно. Не по отношению ко мне. А к моему сотруднику. Но отвечали мы тогда вместе почему получилось именно так. Так что поганяло "скунс" ИМХО как нельзя лучше подходит данному банку. Это был эпизод один. Значимый. Для меня так точно
Есть еще пара других эпизодов - не столь значительных. Их я описывал подробно в этой ветке. Но имея понятия как работает наша БСУ - лично я оцениваю действия банка по этим эпизодам как не логичные и бестолковые. Но то такое...
Надеюсь на Ваш вопрос я ответил. Жду ответ на мой - к чему такое внимание ко мнУ? ;)

А "Банкирский дом" помните? :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

omb написав:
  Ромасик написав:anis если использовать кредитку как дебетку, то нельзя ее использовать как кредитку :idea:
У меня кредитный лимит 0, так что если условия будут теже, то на дебетке будет 14999, а все остальное на кредитке
Частный случай. А идеале кредитка с лимитом + несколько дебеток. Под 15%
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:32

  Flamingo написав:
  rollo написав:А фламинго так и не ответил.

А можно встречный вопрос - откуда такое внимание именно к моей скромной персоне? Свет клином что ли на мне сошелся? :). Не отвечал какое-то время потому как тут, где я сейчас нахожусь немного не то время как в Украине. Сначала типа "сиеста". Потом надо закат встретить (тут они шикарные). Ну и опять таки свою половинку надо "поужинать" - день то не заурядный - и только сейчас, достаточно поздним вечером, добрался до ноута. А тут такие страсти...
Но на ваш вопрос конечно отвечу. Понимаете - за свои без малого 24 года профессиональной деятельности я по долгу службы "контактировал" с достаточно многим количеством банков (только почивших в бозе не хватит пальцев ног и рук чтобы всех сосчитать - первым был Резидент, потом Алекс-банк, Видродження, Инко, Монолит, Славянский, Украина...). Уверен, что мало кто из завсегдатаев этого форума могли иметь с ними всеми дело. А многие даже названий большинства из них могли не слышать. Потом пришли другие банки. А потом из них еще другие... Вот среди тех других и был Банк Российский стандарт с которым я пересекся лишь однажды. Не по кредиткам, ни по депозиткам, вообще не по картам. А по работе :). И он тогда поступил... м-м-м... непорядочно. Не по отношению ко мне. А к моему сотруднику. Но отвечали мы тогда вместе почему получилось именно так. Так что поганяло "скунс" ИМХО как нельзя лучше подходит данному банку. Это был эпизод один. Значимый. Для меня так точно
Есть еще пара других эпизодов - не столь значительных. Их я описывал подробно в этой ветке. Но имея понятия как работает наша БСУ - лично я оцениваю действия банка по этим эпизодам как не логичные и бестолковые. Но то такое...
Надеюсь на Ваш вопрос я ответил. Жду ответ на мой - к чему такое внимание ко мнУ? ;)

Отвечаю.
Никакого особого внимания именно к Вашей персоне как персоне не имею. Вы ответили пространно на мое мнение по поводу, как Вы говорите, кличек или погонялово для банков, которые некоторые используют к месту и не месту и гордятся тем, что, типа, в теме.
Что там сделал БРС с Вашим сотрудником или коллегой в доисторические времена мне не интересно.
Просто Вы постоянно называете этот банк скунс и мне стало интересно, что плохого лично Вам этот банк сделал уже в то время, сколько Вы на форуме.
Ответил?
Пойду и я отдохну. :wink:
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

  gabin278 написав:да, но на какое число должна быть больше сумма? Если например есть крупная сумма, которая лежит 2 недели в месяце, а в конце выводится, то по идее абонплату снимут

Кожний день з 1 березня на рахунку має бути більше 1000 грн.
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