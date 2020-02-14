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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:28
вчера раки были по 3, но мелкие, а сегодня по 5, но крупные
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Суб 15 лют, 2020 06:07
miltador написав:
Вирішив тут заплатити податки в бюджет. Через день платіж забракували, пізніше подзовнили і сказали що в них такі правила що неможна платити податки з їх карток.
Стоит в НБУ позвонить. Они банку помогут с правилами
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Коллеги, подскажите как банк работает с отправкой СЭП на счет физлица? Какой регламент на практике?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Суб 15 лют, 2020 08:25
MASolomko написав:
как банк работает с отправкой СЭП на счет физлица? Какой регламент на практике?
Нормально.
В опервремя - за пару часов долетает
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mustbe
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Додано: Суб 15 лют, 2020 08:27
MASolomko написав: miltador написав:
Вирішив тут заплатити податки в бюджет. Через день платіж забракували, пізніше подзовнили і сказали що в них такі правила що неможна платити податки з їх карток.
Стоит в НБУ позвонить. Они банку помогут с правилами
---
Коллеги, подскажите как банк работает с отправкой СЭП на счет физлица? Какой регламент на практике?
На фізика як такого регламенту в відділенні не знають...за пару годин заходить в банківський день.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Суб 15 лют, 2020 08:36
mustbe написав: MASolomko написав:
как банк работает с отправкой СЭП на счет физлица? Какой регламент на практике?
Нормально.
В опервремя - за пару часов долетает
додам із власного досвіду - до години часу
але іконка в ІБ може вводити в оману (годинник)
треба самостійно оновлювати сторінку
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greenozon
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