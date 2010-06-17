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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3842384338443845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:28

  curiousobro написав:
  Ромасик написав:anis если использовать кредитку как дебетку, то нельзя ее использовать как кредитку :idea:

Хорошо, что пятница сегодня, а не завтра, как вчера :)
вчера раки были по 3, но мелкие, а сегодня по 5, но крупные :D
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 06:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  miltador написав:Вирішив тут заплатити податки в бюджет. Через день платіж забракували, пізніше подзовнили і сказали що в них такі правила що неможна платити податки з їх карток.
Стоит в НБУ позвонить. Они банку помогут с правилами ;)
---
Коллеги, подскажите как банк работает с отправкой СЭП на счет физлица? Какой регламент на практике?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:25

  MASolomko написав:как банк работает с отправкой СЭП на счет физлица? Какой регламент на практике?

Нормально.
В опервремя - за пару часов долетает
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:27

  MASolomko написав:
  miltador написав:Вирішив тут заплатити податки в бюджет. Через день платіж забракували, пізніше подзовнили і сказали що в них такі правила що неможна платити податки з їх карток.
Стоит в НБУ позвонить. Они банку помогут с правилами ;)
---
Коллеги, подскажите как банк работает с отправкой СЭП на счет физлица? Какой регламент на практике?

На фізика як такого регламенту в відділенні не знають...за пару годин заходить в банківський день.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:36

  mustbe написав:
  MASolomko написав:как банк работает с отправкой СЭП на счет физлица? Какой регламент на практике?

Нормально.
В опервремя - за пару часов долетает


додам із власного досвіду - до години часу
але іконка в ІБ може вводити в оману (годинник)
треба самостійно оновлювати сторінку
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:12

  Alpha1251 написав:Взял визу. Дизайн "супер" - номер, срок, cvv все на одной стороне карты, в одном углу.
Удобно диктовать мошенникам.

Перед выдачей девушка переспрашивала у начальницы, можно ли визу, если есть мастер.
Походу 3ю не дадут :-)


А меня спросили - вам Визу или Мастеркард? Мастеркард, говорю. Извините, Мастеркарда нет, есть только Виза.
ykrkozak
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