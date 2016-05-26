RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3843384438453846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:17

  anis написав:Квесторе_поверніться именные только visa ж

Звідки інфо?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32433
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:42

Квесторе_поверніться с тарифов
https://www.forward-bank.com/cards/koko/debit/Taryfy_KOKO_debet.pdf
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2227
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3843384438453846
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, sonechko, Дядя Дима і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РВС Банк 1 ... 31, 32, 33
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
325 47359
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лют, 2020 22:42
sens
Юнекс Банк 1 ... 187, 188, 189
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1881 18486
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лют, 2020 21:40
greenozon
Універсал (Universal Bank) 1 ... 669, 670, 671
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
6703 1488705
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лют, 2020 16:30
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (326)
15.02.2020 22:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.