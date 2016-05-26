Звідки інфо?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лют, 2020 22:17
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:42
Квесторе_поверніться с тарифов
Додано: Пон 17 лют, 2020 07:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
К слову о дилеме 12 vs 15, вопрос: как будет банк расчитывать процент если в течение месяца на карточном счете будет и больше и меньше 15000?
Если вдруг банк будет загонять меня, как клиента, в прокрустово ложе вилки "больше 1000 и меньше 15000" то и вправду может и не выгодней, но точно проще будет пользоваться картами красного и черного конкурентов чем следить чтобы сумма не вышла за границы.
Здесь оф.представитель бывает?
Mind the gap.
Додано: Пон 17 лют, 2020 07:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
так, досить часто
наприклад
viewtopic.php?p=4849056#p4849056
+50грн !
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