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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3844384538463847>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:17

  anis написав:Квесторе_поверніться именные только visa ж

Звідки інфо?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:42

Квесторе_поверніться с тарифов
https://www.forward-bank.com/cards/koko/debit/Taryfy_KOKO_debet.pdf
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 07:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

К слову о дилеме 12 vs 15, вопрос: как будет банк расчитывать процент если в течение месяца на карточном счете будет и больше и меньше 15000?

Если вдруг банк будет загонять меня, как клиента, в прокрустово ложе вилки "больше 1000 и меньше 15000" то и вправду может и не выгодней, но точно проще будет пользоваться картами красного и черного конкурентов чем следить чтобы сумма не вышла за границы.

Здесь оф.представитель бывает?
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 07:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliy_berdinskikh написав:Здесь оф.представитель бывает?


так, досить часто
наприклад

viewtopic.php?p=4849056#p4849056
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 08:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хоть бери да создавай 2-ю дебетку, кидай на нее 1000, а потом пополни еще 15 за 1 рабочий день до конца месяца, чтобі проверить...
Но я ненавижу опросы, особенно в этом банке, много ли информации спрашивают при повторном приеме или можно просто сказать "все то же" и на этом выдадут карту?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:01

Slx ну по дебетке допрос все равно легче :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

Slx написав:Хоть бери да создавай 2-ю дебетку, кидай на нее 1000, а потом пополни еще 15 за 1 рабочий день до конца месяца, чтобі проверить...
Но я ненавижу опросы, особенно в этом банке, много ли информации спрашивают при повторном приеме или можно просто сказать "все то же" и на этом выдадут карту?
Вторую (да и первую тоже) дебетки отдадут вообще без вопросов, паспорт не забудьте только))
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:41

Вместо второй карты-дебетки можно открыть в отделении депозит со свободным доступом "Сберегательный счет"-https://www.forward-bank.com/deposits/sberegatel_nyischet/. И онлайн перекидывать на него лишнюю гривну с Коко. ПО Сберсчету еще дают 10,00% от 1000 грн.
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
larnic
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:44

  larnic написав:Вместо второй карты-дебетки можно открыть в отделении депозит со свободным доступом "Сберегательный счет"

Один вопрос: зачем?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:49

  Vorlon написав:
  larnic написав:Вместо второй карты-дебетки можно открыть в отделении депозит со свободным доступом "Сберегательный счет"

Один вопрос: зачем?

Чтоб была возможность перекидывать лишнюю гривну. Ситуации бывают разные.
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
larnic
 
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