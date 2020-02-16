anis написав:Квесторе_поверніться именные только visa ж
Звідки інфо?
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К слову о дилеме 12 vs 15, вопрос: как будет банк расчитывать процент если в течение месяца на карточном счете будет и больше и меньше 15000?
Если вдруг банк будет загонять меня, как клиента, в прокрустово ложе вилки "больше 1000 и меньше 15000" то и вправду может и не выгодней, но точно проще будет пользоваться картами красного и черного конкурентов чем следить чтобы сумма не вышла за границы.
Здесь оф.представитель бывает?
Mind the gap.
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Хоть бери да создавай 2-ю дебетку, кидай на нее 1000, а потом пополни еще 15 за 1 рабочий день до конца месяца, чтобі проверить... Но я ненавижу опросы, особенно в этом банке, много ли информации спрашивают при повторном приеме или можно просто сказать "все то же" и на этом выдадут карту?
Slx написав:Хоть бери да создавай 2-ю дебетку, кидай на нее 1000, а потом пополни еще 15 за 1 рабочий день до конца месяца, чтобі проверить... Но я ненавижу опросы, особенно в этом банке, много ли информации спрашивают при повторном приеме или можно просто сказать "все то же" и на этом выдадут карту?
Вторую (да и первую тоже) дебетки отдадут вообще без вопросов, паспорт не забудьте только))
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