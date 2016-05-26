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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3844384538463847

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:52

larnic
Фантастика! То есть с лишней картой с 12% (вместо 10%) этой возможности нет? Что за ерунда?

Есть у меня формально тот сберсчёт - уже и забыл когда пользовался последний раз (два или три года назад)...

Вопрос не раскрыт.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:57

  Vorlon написав:larnic
Фантастика! То есть с лишней картой с 12% (вместо 10%) этой возможности нет? Что за ерунда?

Есть у меня формально тот сберсчёт - уже и забыл когда пользовался последний раз (два или три года назад)...

Вопрос не раскрыт.


Мне лично лишний пластик не нужен- от слова совсем :D Тем более,если открывать кредитку- там гемора не оберешься...
А так счет открыт- он кушать не просит. Плюс еще дополнительный канал для быстрого вывода грн, если что.
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
larnic
 
Повідомлень: 233
З нами з: 15.12.13
Подякував: 342 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:58

larnic кредитка наоборот это +, за открытие дают 80 грн, за первую трату каждый месяц дают 80 грн - никакого обслуживания платить не надо
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 233
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:03

  omb написав:larnic кредитка наоборот это +, за открытие дают 80 грн, за первую трату каждый месяц дают 80 грн - никакого обслуживания платить не надо

Мне с головой хватает и дебитки Коко, кредиткой не пользуюсь.
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
larnic
 
Повідомлень: 233
З нами з: 15.12.13
Подякував: 342 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:05

larnic
Там ещё текущий и текущий для депозитов можно открыть. Тоже на "всякий случай" - вдруг атомная война, а я без счетов :lol:
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 17 лют, 2020 10:06, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
Повідомлень: 7969
З нами з: 14.06.13
Подякував: 395 раз.
Подякували: 815 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:05

  Vorlon написав:larnic
Там ещё текущий и текущий для депозитов можно открыть. Тоже на "всякий случай" - вдруг атомная война, а я без сберсчёта :lol:

Вот вы и открывайте, раз такой умный. :D
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
larnic
 
Повідомлень: 233
З нами з: 15.12.13
Подякував: 342 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:за первую трату каждый месяц дают 80

Ну прям так и каждый?! :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:55

  ukrprom2014 написав:
  omb написав:за первую трату каждый месяц дают 80

Ну прям так и каждый?! :)

Ну і 300 грн подарок не дають. :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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