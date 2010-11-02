larnic
Фантастика! То есть с лишней картой с 12% (вместо 10%) этой возможности нет? Что за ерунда?
Есть у меня формально тот сберсчёт - уже и забыл когда пользовался последний раз (два или три года назад)...
Вопрос не раскрыт.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 09:52
larnic
Фантастика! То есть с лишней картой с 12% (вместо 10%) этой возможности нет? Что за ерунда?
Есть у меня формально тот сберсчёт - уже и забыл когда пользовался последний раз (два или три года назад)...
Вопрос не раскрыт.
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:57
Мне лично лишний пластик не нужен- от слова совсем Тем более,если открывать кредитку- там гемора не оберешься...
А так счет открыт- он кушать не просит. Плюс еще дополнительный канал для быстрого вывода грн, если что.
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:58
larnic кредитка наоборот это +, за открытие дают 80 грн, за первую трату каждый месяц дают 80 грн - никакого обслуживания платить не надо
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:03
Мне с головой хватает и дебитки Коко, кредиткой не пользуюсь.
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:05
larnic
Там ещё текущий и текущий для депозитов можно открыть. Тоже на "всякий случай" - вдруг атомная война, а я без счетов
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 17 лют, 2020 10:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:05
Вот вы и открывайте, раз такой умный.
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:55
Ну і 300 грн подарок не дають.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Это реально, про 80грн.за первую трату каждый месяц?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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