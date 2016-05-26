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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3845384638473848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:52

  _PORT_UA написав:Это реально, про 80грн.за первую трату каждый месяц?

Конечно же нет
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:50+50

Вже не дають. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:48

Народ, а СМС-ки от Форварда приходят?
Попытался зайти в веб-ИБ, не пришла СМС-ка на вход.
В мобильное приложение зашел (там пин-код на вход вместо СМС-ки), пробую пополнить дебетку КоКо - опять не приходит СМС-ка подтверждения. Что это за прикол такой?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:54

  Искатель написав:Народ, а СМС-ки от Форварда приходят?
Попытался зайти в веб-ИБ, не пришла СМС-ка на вход.
В мобильное приложение зашел (там пин-код на вход вместо СМС-ки), пробую пополнить дебетку КоКо - опять не приходит СМС-ка подтверждения. Что это за прикол такой?

У меня так было, минут 20 ждал- смс не приходили. Потом наладилось само собой.
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:56

  postal-crazy написав:
  Искатель написав:Народ, а СМС-ки от Форварда приходят?
Попытался зайти в веб-ИБ, не пришла СМС-ка на вход.
В мобильное приложение зашел (там пин-код на вход вместо СМС-ки), пробую пополнить дебетку КоКо - опять не приходит СМС-ка подтверждения. Что это за прикол такой?

У меня так было, минут 20 ждал- смс не приходили. Потом наладилось само собой.


А давно было? А то ничего не могу сделать.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:59

Это что-то!
Дозвонился на горячую линию, мне отвечают: "Ну, подождите минут 15-20. ВОЗМОЖНО(!!!!!), проводятся какие-то технические работы"...
Я в шоке.
ОК, подожду, но вообще-то впечатлило.

Две минуты спустя.
Высыпались все СМС-ки сразу :) Такое ощущение, что невидимый сантехник прочистил трубу.
Так что, похоже, единственный выход - просто ждать.
Востаннє редагувалось Искатель в Пон 17 лют, 2020 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:00

  Искатель написав:
  postal-crazy написав:
  Искатель написав:Народ, а СМС-ки от Форварда приходят?
Попытался зайти в веб-ИБ, не пришла СМС-ка на вход.
В мобильное приложение зашел (там пин-код на вход вместо СМС-ки), пробую пополнить дебетку КоКо - опять не приходит СМС-ка подтверждения. Что это за прикол такой?

У меня так было, минут 20 ждал- смс не приходили. Потом наладилось само собой.


А давно было? А то ничего не могу сделать.

Недели 2 назад
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
postal-crazy
 
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З нами з: 18.12.13
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