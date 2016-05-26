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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:52
_PORT_UA написав:
Это реально, про 80грн.за первую трату каждый месяц?
Конечно же нет
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:35
ukrprom2014 написав:
50+50
Вже не дають. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 15:48
Народ, а СМС-ки от Форварда приходят?
Попытался зайти в веб-ИБ, не пришла СМС-ка на вход.
В мобильное приложение зашел (там пин-код на вход вместо СМС-ки), пробую пополнить дебетку КоКо - опять не приходит СМС-ка подтверждения. Что это за прикол такой?
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Искатель
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Додано: Пон 17 лют, 2020 15:54
Искатель написав:
Народ, а СМС-ки от Форварда приходят?
Попытался зайти в веб-ИБ, не пришла СМС-ка на вход.
В мобильное приложение зашел (там пин-код на вход вместо СМС-ки), пробую пополнить дебетку КоКо - опять не приходит СМС-ка подтверждения. Что это за прикол такой?
У меня так было, минут 20 ждал- смс не приходили. Потом наладилось само собой.
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
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postal-crazy
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Додано: Пон 17 лют, 2020 15:56
postal-crazy написав: Искатель написав:
Народ, а СМС-ки от Форварда приходят?
Попытался зайти в веб-ИБ, не пришла СМС-ка на вход.
В мобильное приложение зашел (там пин-код на вход вместо СМС-ки), пробую пополнить дебетку КоКо - опять не приходит СМС-ка подтверждения. Что это за прикол такой?
У меня так было, минут 20 ждал- смс не приходили. Потом наладилось само собой.
А давно было? А то ничего не могу сделать.
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Искатель
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Додано: Пон 17 лют, 2020 15:59
Это что-то!
Дозвонился на горячую линию, мне отвечают: "Ну, подождите минут 15-20. ВОЗМОЖНО(!!!!!), проводятся какие-то технические работы"...
Я в шоке.
ОК, подожду, но вообще-то впечатлило.
Две минуты спустя.
Высыпались все СМС-ки сразу
Такое ощущение, что невидимый сантехник прочистил трубу.
Так что, похоже, единственный выход - просто ждать.
Востаннє редагувалось Искатель
в Пон 17 лют, 2020 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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Искатель
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Додано: Пон 17 лют, 2020 16:00
Искатель написав: postal-crazy написав: Искатель написав:
Народ, а СМС-ки от Форварда приходят?
Попытался зайти в веб-ИБ, не пришла СМС-ка на вход.
В мобильное приложение зашел (там пин-код на вход вместо СМС-ки), пробую пополнить дебетку КоКо - опять не приходит СМС-ка подтверждения. Что это за прикол такой?
У меня так было, минут 20 ждал- смс не приходили. Потом наладилось само собой.
А давно было? А то ничего не могу сделать.
Недели 2 назад
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
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postal-crazy
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Додано: Пон 17 лют, 2020 18:41
Востаннє редагувалось rollo
в Пон 17 лют, 2020 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 18:43
rollo написав:
Карты VISA можно добавлять в GPay.
Пользуйтесь
А цімес?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 18:46
Квесторе_поверніться написав: rollo написав:
Карты VISA можно добавлять в GPay.
Пользуйтесь
А цімес?
Удобно платить смартфоном. Не нужно в кошельке таскать кучи кредитных карт.
Раньше можно было добавлять в пей только мастеры.
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