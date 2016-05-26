Додано: Пон 17 лют, 2020 18:50
rollo написав: Квесторе_поверніться написав: rollo написав:
Карты VISA можно добавлять в GPay.
Пользуйтесь
А цімес?
Удобно платить смартфоном. Не нужно в кошельке таскать кучи кредитных карт.
Раньше можно было добавлять в пей только мастеры.
Це зрозуміло. Просто тут ще продовжують піарити акцію 50+50 грязними за платежі телефоном. А аХція то скінчилась.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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