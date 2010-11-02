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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3846384738483849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:50

  rollo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:Карты VISA можно добавлять в GPay.
Пользуйтесь :)

А цімес?

Удобно платить смартфоном. Не нужно в кошельке таскать кучи кредитных карт.
Раньше можно было добавлять в пей только мастеры.

Це зрозуміло. Просто тут ще продовжують піарити акцію 50+50 грязними за платежі телефоном. А аХція то скінчилась. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:Народ, а СМС-ки от Форварда приходят?

ходят
і пуші часом теж
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 23:42

  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:
  Квесторе_поверніться написав:А цімес?

Удобно платить смартфоном. Не нужно в кошельке таскать кучи кредитных карт.
Раньше можно было добавлять в пей только мастеры.

Це зрозуміло. Просто тут ще продовжують піарити акцію 50+50 грязними за платежі телефоном. А аХція то скінчилась. :)

Я про то, что раньше только мастеровские карты Форварда можно было добавить в Гпей, а с сегодняшнего дня можно и Визу (хотя обещали это сделать еще в ноябре).
Я не пиарю никакие акции и реферальные ссылки. :wink:
rollo
 
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