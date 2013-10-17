Це зрозуміло. Просто тут ще продовжують піарити акцію 50+50 грязними за платежі телефоном. А аХція то скінчилась.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 18:50
Це зрозуміло. Просто тут ще продовжують піарити акцію 50+50 грязними за платежі телефоном. А аХція то скінчилась.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 17 лют, 2020 21:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 17 лют, 2020 23:42
Я про то, что раньше только мастеровские карты Форварда можно было добавить в Гпей, а с сегодняшнего дня можно и Визу (хотя обещали это сделать еще в ноябре).
Я не пиарю никакие акции и реферальные ссылки.
Додано: Вів 18 лют, 2020 11:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Підкажіть, а в чому суть акції "нагорода за візит"? Зробити першу транзакцію по відкритій в період акції карті і отримати 200 грн? Можна будь-яку суму або від 200 грн?
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:35
А когось вже запросили в банку?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:40
Basilio2020 в том, что тебе должно прийти приглашение на оформление карты, и когда ты ее оформишь и сделаешь покупку - получишь награду
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:41
меня пригласили. только по др. поводу. хотят всунуть кредит - 50тыс.грн. под 4% в мес. а в качестве бонуса всунуть страховку за 5тыс.грн.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:44
І Ви пішли...не повірю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
нет не пошёл - побежал))
под такой процент можно брать, когда точно знаешь, что потом пошлёшь банк в ж...
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:49
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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