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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3847384838493850>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:50

  rollo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:Карты VISA можно добавлять в GPay.
Пользуйтесь :)

А цімес?

Удобно платить смартфоном. Не нужно в кошельке таскать кучи кредитных карт.
Раньше можно было добавлять в пей только мастеры.

Це зрозуміло. Просто тут ще продовжують піарити акцію 50+50 грязними за платежі телефоном. А аХція то скінчилась. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:Народ, а СМС-ки от Форварда приходят?

ходят
і пуші часом теж
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 23:42

  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:
  Квесторе_поверніться написав:А цімес?

Удобно платить смартфоном. Не нужно в кошельке таскать кучи кредитных карт.
Раньше можно было добавлять в пей только мастеры.

Це зрозуміло. Просто тут ще продовжують піарити акцію 50+50 грязними за платежі телефоном. А аХція то скінчилась. :)

Я про то, что раньше только мастеровские карты Форварда можно было добавить в Гпей, а с сегодняшнего дня можно и Визу (хотя обещали это сделать еще в ноябре).
Я не пиарю никакие акции и реферальные ссылки. :wink:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Підкажіть, а в чому суть акції "нагорода за візит"? Зробити першу транзакцію по відкритій в період акції карті і отримати 200 грн? Можна будь-яку суму або від 200 грн?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:35

  Basilio2020 написав:Підкажіть, а в чому суть акції "нагорода за візит"? Зробити першу транзакцію по відкритій в період акції карті і отримати 200 грн? Можна будь-яку суму або від 200 грн?

А когось вже запросили в банку?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:40

Basilio2020 в том, что тебе должно прийти приглашение на оформление карты, и когда ты ее оформишь и сделаешь покупку - получишь награду
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:41

  Квесторе_поверніться написав:
  Basilio2020 написав:Підкажіть, а в чому суть акції "нагорода за візит"? Зробити першу транзакцію по відкритій в період акції карті і отримати 200 грн? Можна будь-яку суму або від 200 грн?

А когось вже запросили в банку?


меня пригласили. только по др. поводу. хотят всунуть кредит - 50тыс.грн. под 4% в мес. а в качестве бонуса всунуть страховку за 5тыс.грн. :twisted:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:44

  Игорь Алексеевич написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Basilio2020 написав:Підкажіть, а в чому суть акції "нагорода за візит"? Зробити першу транзакцію по відкритій в період акції карті і отримати 200 грн? Можна будь-яку суму або від 200 грн?

А когось вже запросили в банку?


меня пригласили. только по др. поводу. хотят всунуть кредит - 50тыс.грн. под 4% в мес. а в качестве бонуса всунуть страховку за 5тыс.грн. :twisted:

І Ви пішли...не повірю. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:І Ви пішли...не повірю


нет не пошёл - побежал)) :P
под такой процент можно брать, когда точно знаешь, что потом пошлёшь банк в ж... :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:49

  Игорь Алексеевич написав: пошлёшь банк в ж... :shock:

ну у вас же есть такой опыт
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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