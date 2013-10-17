RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3847384838493850

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Игорь Алексеевич написав:нет не пошёл - побежал))

Ну і? Взяли хоч КОКО карту?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32475
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1641 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3847384838493850
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kevin, liliya_logical, Maksi2, mihasik, Stringer і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 27, 28, 29
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
283 49725
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 13:25
rollo
Банк Альянс 1 ... 88, 89, 90
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
897 117122
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 13:09
kreuz
Альфа-Банк 1 ... 8172, 8173, 8174
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81734 9650656
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 12:50
Alfa_Bank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (284)
18.02.2020 13:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.