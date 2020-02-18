Ну і? Взяли хоч КОКО карту?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 13:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:14
одна карта на кількох людей, при чому люди знаходяться в різних містах.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:34
для того правила і існують
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:49
та те правила давно надо обновить, как и подпись на карте и тд и тп
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:51
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:54
rollo Вчера был в банке, общался с горячкой, пока нельзя, для GP рекомендуют оформлять мастер.
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
Банка чи платіжна система за порушення правил може наказати....якщо щось піде не так.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:04
А кто то связывался с этим КОКО шником,кредиткой, есть подводные камни?, в рекламе все прекрасно, раздают без справок о доходах, рассмотрение 30-40 мин., нужны 3 телефона родичей коллег и т.д, но ... копаю глубже, один пункт противоречит другому, или дополняет отменяя все прелести, горячка говорит одно, заехал в отделение там инакомыслие... Скунсом попахивает... Интересует срок реального грейс периода, и по каким оплатам на терминалах он не включается, т.е система считает оплату на некоторых терминалах как перевод средств и вперед в долговую яму
Востаннє редагувалось Tico в Вів 18 лют, 2020 18:01, всього редагувалось 1 раз.
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