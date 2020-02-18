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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3848384938503851>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Игорь Алексеевич написав:нет не пошёл - побежал))

Ну і? Взяли хоч КОКО карту?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32490
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 1642 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:14

  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:Карты VISA можно добавлять в GPay.
Пользуйтесь :)

А цімес?

одна карта на кількох людей, при чому люди знаходяться в різних містах.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ромасик написав:одна карта на кількох людей,

Це порушення правил користування картою.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32490
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1642 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:34

  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:одна карта на кількох людей,

Це порушення правил користування картою.

для того правила і існують :wink:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 917
З нами з: 30.03.15
Подякував: 119 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:49

  Ромасик написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:одна карта на кількох людей,

Це порушення правил користування картою.

для того правила і існують :wink:
та те правила давно надо обновить, как и подпись на карте и тд и тп
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 248
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:51

  Ромасик написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:Карты VISA можно добавлять в GPay.
Пользуйтесь :)

А цімес?

одна карта на кількох людей, при чому люди знаходяться в різних містах.

О! :)
rollo
 
Повідомлень: 340
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Подякував: 14 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:54

rollo Вчера был в банке, общался с горячкой, пока нельзя, для GP рекомендуют оформлять мастер.
Tico
 
Повідомлень: 16
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ромасик написав:для того правила і існують

Банка чи платіжна система за порушення правил може наказати....якщо щось піде не так.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32490
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1642 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:04

А кто то связывался с этим КОКО шником,кредиткой, есть подводные камни?, в рекламе все прекрасно, раздают без справок о доходах, рассмотрение 30-40 мин., нужны 3 телефона родичей коллег и т.д, но ... копаю глубже, один пункт противоречит другому, или дополняет отменяя все прелести, горячка говорит одно, заехал в отделение там инакомыслие... Скунсом попахивает... Интересует срок реального грейс периода, и по каким оплатам на терминалах он не включается, т.е система считает оплату на некоторых терминалах как перевод средств и вперед в долговую яму
Востаннє редагувалось Tico в Вів 18 лют, 2020 18:01, всього редагувалось 1 раз.
Tico
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:05

Tico , я свою Визу добавил ГПей в тот же день и без проблем.
rollo
 
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