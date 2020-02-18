А шо сказати...давайте конкретику.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
А шо сказати...давайте конкретику.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:07
Да нормальные карты по опыту использования с октября прошлого года в Украине и за кордоном. Берите.
Кредлимит дают не всем, если что.
Востаннє редагувалось rollo в Вів 18 лют, 2020 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
до 62 днів...чесний грейс по КОКОКредит картці.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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