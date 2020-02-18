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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3848384938503851

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Tico написав:копаю глубже, один пункт противоречит другому, или дополняет отменяя все прелести, горячка говорит одно, заехал в отделение там инакомыслие

А шо сказати...давайте конкретику.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:07

  Tico написав:А кто то связывался с этим КОКО шником, есть подводные камни?, в рекламе все прекрасно, раздают без справок о доходах, рассмотрение 30-40 мин., нужны 3 телефона родичей коллег и т.д, но ... копаю глубже, один пункт противоречит другому, или дополняет отменяя все прелести, горячка говорит одно, заехал в отделение там инакомыслие... Скунсом попахивает... Интересует срок реального грейс периода, и по каким оплатам на терминалах он не включается, т.е система считает оплату на некоторых терминалах как перевод средств и вперед в долговую яму

Да нормальные карты по опыту использования с октября прошлого года в Украине и за кордоном. Берите. :wink:
Кредлимит дают не всем, если что.
Востаннє редагувалось rollo в Вів 18 лют, 2020 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Tico написав:Интересует срок реального грейс периода,

до 62 днів...чесний грейс по КОКОКредит картці.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32490
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1642 раз.
 
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  #<1 ... 3848384938503851
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