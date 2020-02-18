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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:07
Tico написав:
копаю глубже, один пункт противоречит другому, или дополняет отменяя все прелести, горячка говорит одно, заехал в отделение там инакомыслие
А шо сказати...давайте конкретику.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 17:07
Tico написав:
А кто то связывался с этим КОКО шником, есть подводные камни?, в рекламе все прекрасно, раздают без справок о доходах, рассмотрение 30-40 мин., нужны 3 телефона родичей коллег и т.д, но ... копаю глубже, один пункт противоречит другому, или дополняет отменяя все прелести, горячка говорит одно, заехал в отделение там инакомыслие... Скунсом попахивает... Интересует срок реального грейс периода, и по каким оплатам на терминалах он не включается, т.е система считает оплату на некоторых терминалах как перевод средств и вперед в долговую яму
Да нормальные карты по опыту использования с октября прошлого года в Украине и за кордоном. Берите.
Кредлимит дают не всем, если что.
Востаннє редагувалось rollo
в Вів 18 лют, 2020 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 17:09
Tico написав:
Интересует срок реального грейс периода,
до 62 днів...чесний грейс по КОКОКредит картці.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 18:08
Квесторе_поверніться главное как разобраться в каких терминалах можно проводить оплату и она не будет считаться снятием денег, в отделении развели руками
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Tico
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Додано: Вів 18 лют, 2020 18:14
• 0% за зняття готівки власних та кредитних коштів; - слетает с грейса
• 0% за переказ готівки – власних та кредитних коштів; - слетает с грейса
• 12% на позитивний залишок коштів від 100 грн.; - соответствует
• 0% за конвертацію; - не изучил
• повернення коштів за розрахунки карткою (CashBack); - соответствует
• 48% ставка за користування кредитом в не пільговий період; - реально 58 %
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Tico
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Додано: Вів 18 лют, 2020 18:19
Tico написав:Квесторе_поверніться
главное как разобраться в каких терминалах можно проводить оплату и она не будет считаться снятием денег, в отделении развели руками
Це треба тестити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 18 лют, 2020 18:20
rollo написав:Tico
, я свою Визу добавил ГПей в тот же день и без проблем.
Видимо на горячей линии об этой возможности еще не знают ))
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Tico
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Додано: Вів 18 лют, 2020 18:21
Tico написав:
• 0% за зняття готівки власних та кредитних коштів; - слетает с грейса
• 0% за переказ готівки – власних та кредитних коштів; - слетает с грейса
• 12% на позитивний залишок коштів від 100 грн.; - соответствует
• 0% за конвертацію; - не изучил
• повернення коштів за розрахунки карткою (CashBack); - соответствует
• 48% ставка за користування кредитом в не пільговий період; - реально 58 %
Та Ви майже абсолютно розібрались.
А як 58% вирахували?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 18:24
Квесторе_поверніться написав:
Це треба тестити.
То согласен, но как то не вдохновляет в каждой лавке производить тестовые проплаты, по слухам, например, нова пошта выпадает из "белого списка"
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Tico
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Додано: Вів 18 лют, 2020 18:29
Квесторе_поверніться написав:
А як 58% вирахували?
А у них это сразу в тарифах которые дают на подпись, написано 58, и я эту страничку пока не нахожу на сайте барсика, кроме этого был веселый пункт о том что банк вправе менять тарифы ..??
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Tico
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